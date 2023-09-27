Фильм "Легенда" 2015 года рассказывает подлинную историю близнецов Реджи и Ронни Крэй, известных гангстеров Лондона 1960-х годов. Близнецов сыграл Том Харди, который отлично справился с главной ролью.

Однако обозреватель The Guardian воспринял фильм резко негативно. Бенджамин Ли был критичен в своей рецензии, поставив картине две звезды из пяти. Он назвал фильм "разочаровывающе скучным".

Тем не менее, благодаря грамотной дизайнерской работе, постер ленты произвел совершенно иное впечатление.

Продюсеры "Легенды" добавили оценку из двух звезд, но спрятали ее между фигурами персонажей, которых сыграл Том Харди. Такой хитрый ход помог создать видимость высокой оценки от обозревателя The Guardian понравился.