Боевик "Неудержимые 4" вновь стал лидером кинопроката в России

Боевик "Неудержимые 4" снова возглавил кинопрокат в России. За прошедшие выходные кассовые сборы киноленты составили 51,5 млн рублей. Об этом сообщает портал Kinobusiness .

Картина Скотта Во – это история об отряде наемников, которые выполняют различные задания: иногда им нужно спасти заложников, а иногда свергнуть диктаторов. Помимо сюжета фильм привлекает звездным составом. Главные роли исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.