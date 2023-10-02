Боевик "Неудержимые 4" вновь стал лидером кинопроката в России
Боевик "Неудержимые 4" снова возглавил кинопрокат в России. За прошедшие выходные кассовые сборы киноленты составили 51,5 млн рублей. Об этом сообщает портал Kinobusiness.
Картина Скотта Во – это история об отряде наемников, которые выполняют различные задания: иногда им нужно спасти заложников, а иногда свергнуть диктаторов. Помимо сюжета фильм привлекает звездным составом. Главные роли исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.
Второе место в российском прокате занял отечественный фильм "Иван Семенов: большой поход". Третью строчку заняла картина Вуди Аллена "Великая ирония".
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что фильм "Неудержимые 4" получил низкие оценки критиков.
Рамблер: главные новости