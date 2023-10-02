"Лучшая научная фантастика словно всегда показывает, кто мы есть на самом деле и чем мы занимаемся. Все дороги из трилогии так или иначе ведут в наш современный мир. "Матрице" удалось предсказать то, с чем мы имеем дело прямо сейчас: симуляция, искусственный интеллект", поделился своим мнением на этот счет Киану Ривз.