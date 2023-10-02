Киану Ривз назвал главное отличие "Матрицы" от других фильмов
Главная изюминка трилогии "Матрица" заключается в том, что ее фильмы фактически предсказывают все то, что действительно происходит сейчас или будет происходить в будущем. Об этом актер Киану Ривз заявил ведущему Норману Ридусу.
По мнению звезды "Матрицы" культовая трилогия Вачовски отлично иллюстрирует как современные реалии, так и предсказывает ближайшее будущее.
"Лучшая научная фантастика словно всегда показывает, кто мы есть на самом деле и чем мы занимаемся. Все дороги из трилогии так или иначе ведут в наш современный мир. "Матрице" удалось предсказать то, с чем мы имеем дело прямо сейчас: симуляция, искусственный интеллект", поделился своим мнением на этот счет Киану Ривз.
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