Сергей Жигунов высказался о фильме «Гардемарины 1787. Мир»

В широкий прокат прокат выходит новый фильм режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» о приключениях учащихся знаменитой навигацкой школы. Для Сергея Жигунова участие в первых "Гардемарнах" стало звездным часом, но в третьей части он уже не появился. По сюжету, его герой погиб где-то на Аляске. И вот спустя много лет режиссер Светлана Дружинина решила вернуться к работе над этой историей.