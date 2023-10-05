Сергей Жигунов высказался о фильме «Гардемарины 1787. Мир»
Актер, который в первых двух фильмах о гардемаринах сыграл роль Александра Белова, прокомментировал премьеру новой картины Светланы Дружининой.
В широкий прокат прокат выходит новый фильм режиссера Светланы Дружининой «Гардемарины 1787. Мир» о приключениях учащихся знаменитой навигацкой школы. Для Сергея Жигунова участие в первых "Гардемарнах" стало звездным часом, но в третьей части он уже не появился. По сюжету, его герой погиб где-то на Аляске. И вот спустя много лет режиссер Светлана Дружинина решила вернуться к работе над этой историей.
О новом фильме на своей странице в соцсети высказался Сергей Жигунов. Он посетовал, что перед премьерой ему приходит много вопросов от журналистов, что он думает о премьере.
«Отвечаю сразу всем: 1. Я вообще про это не думаю. 2. Уважение к зрителю — это умение вовремя остановиться», — написал Сергей Жигунов.
Кино недели: «Гардемарины 1787. Мир»