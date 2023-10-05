Федор Бондарчук назвал адом съемки в «Повелителе ветра»

Актер, исполнивший главную роль в фильме о путешественнике Федоре Конюхове в интервью РБК признался, что сниматься было непросто.

© Кадр из фильма «Повелитель ветра»

Основной проблемой для Бондарчука оказался парик. Причем сам он актеру понравился, но работать в нем оказалось ужасно сложно. Федор признался, что сниматься с волосами было очень жарко.

Работать в нем — это ад. Плюс это Дагестан, начало лета, дикая жара. Приходилось придумывать себе разные системы охлаждения, — рассказал актер.

Бондарчук отметил, что авторы проекта стремились к тому, чтобы он был максимально похож на Конюхова, хотели, чтобы актер пытался повторить даже тембр голоса знаменитого путешественника. Правда, сам Федор Бондарчук отметил, что не слишком пытался достичь сходства в голосе со своим тезкой, справедливо полагая, что при современных технологиях сделать это не составит труда.

Актер также отметил, что решил оставить и собственную индивидуальность, не копируя абсолютно Федора Конюхова.