Психиатр рассказал об отклонениях у героев советских мультфильмов

Психиатр Руслан Исаев рассказал, какими психическими расстройствами могли бы обладать любимые персонажи из советских мультфильмов.

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По мнению специалиста, у Ослика Иа из Винни-Пуха вполне может быть диагностирована клиническая депрессия. На этот диагноз указывает вечно подавленное состояние ослика и некоторые его грустные реплики:

«Доброе утро, Винни-Пух, если оно, конечно, доброе. В чем я лично сомневаюсь…», – говорит ослик.

А вот сам Винни-Пух, как считает психолог, страдает от расстройства пищевого поведения (РПП) — он постоянно думает о еде и о меде. Кроме того, у любимого детьми медведя синдромом дефицита внимания (СДВГ), потому что Винни-Пух очень импульсивный, рассеянный и активный.

У Кролика из того же мультфильма, по словам специалиста, можно было бы диагностировать тревожное расстройство, потому что он слишком сильно переживает о чистоте и порядке и не может смириться, если что-то идет не так, как он задумал.

Знаменитый персонаж Карлсон, как отмечает Исаев, страдает от нарциссизма. Это видно по тому, что он искренне и слишком сильно любит себя, не видя своих недостатков и не сомневаясь в достоинствах.

У Кота Леопольда же, несмотря на доброту, врач диагностировал бы пограничное расстройство личности, потому что, когда его доводят мыши, он принимает «Озверин» и теряет контроль, превращаясь в зверя.