Популярный комик рассказал о запрете участвовать в «Вечернем Урганте» звездам ТНТ

Популярный комик из «Stand Up на ТНТ» и шоу «Что было дальше?» (ЧБД) Алексей Щербаков раскрыл запреты для звезд ТНТ в подкасте «Бухарог Лайв».

© Кадр из видео

По словам Алексея Щербакова, звездам, работающим на канале ТНТ, было запрещено приходить в качестве гостей в вечернее шоу Ивана Урганта на Первом канале.

«Никому с ТНТ нельзя было ходить к Урганту никогда-никогда-никогда», — высказал свое недовольство комик.

Однако, Щербаков отметил, что участники ЧБД все же чудом получили разрешение телеканала посетить «Вечерний Ургант».

«Это было потрясающе, господи, я просто вспоминаю это время. (...) Эта теплота и доброта, которая ушла безвозвратно, получается, навсегда уже», — отметил Щербаков.

К тому же, как пояснил Алексей, некоторым звездам ТНТ все же можно было появляться на шоу Урганта. Например, Ольге Бузовой. Дело в том, что по словам юмориста, Бузова уже не относилась только к ТНТ, а была автономная, и ее "надо было пускать".

Напомним, вечернее шоу с Иваном Ургантом не выходит на Первом канале с конца февраля 2022 года, однако новостей о закрытии передачи от официальных лиц канала пока не было.