Комик Артем Винокур рассказал, почему ушел с ТНТ

Комик Артем Винокур рассказал, почему ушел с канала ТНТ
Популярный российский стендап-комик Артем Винокур не участвовал в двух последних сезонах шоу Stand Up. В интервью Карену Адамяну он рассказал, почему решил уйти с канала ТНТ.
По словам юмориста, он хочет заниматься сольным творчеством. А от проекта Винокур уже получил все, что мог.
"Я уже все попробовал в Stand Up на ТНТ, реально, чуть ли там сальто не делал. Я уже и стоял, и сидел, и уже просто с людьми полмонолога общался", – высказался комик на этот счет.
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