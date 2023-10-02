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Комик Артем Винокур рассказал, почему ушел с канала ТНТ

Популярный российский стендап-комик Артем Винокур не участвовал в двух последних сезонах шоу Stand Up. В интервью Карену Адамяну он рассказал, почему решил уйти с канала ТНТ.

Комик Артем Винокур рассказал, почему ушел с ТНТ
© Кадр из шоу "Stand Up"

По словам юмориста, он хочет заниматься сольным творчеством. А от проекта Винокур уже получил все, что мог.

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"Я уже все попробовал в Stand Up на ТНТ, реально, чуть ли там сальто не делал. Я уже и стоял, и сидел, и уже просто с людьми полмонолога общался", – высказался комик на этот счет.

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