Комик Нурлан Сабуров высказался о заработке в шоу "Что было дальше?"

Популярный комик Нурлан Сабуров стал гостем подкаста «Зamandas» и рассказал о том, сколько зарабатывал в шоу «Что было дальше?»

По словам артиста, его доход составял «не такие дикие большие деньги», как могло кому-то показаться. Тем не менее Нурлан Сабуров считает, что зарабатывал хорошо.

Нурлан Сабуров рассказал, что сведения о том, сколько заработал YouTube-канал, где выходили выпуски шоу, были опубликованы в журнале Forbes. Сумма составила 3,2 миллиона долларов.

«Меня поставили во главу этого рейтинга, многие подумали, что у меня 3,2 миллиона долларов. Это было очень далеко от правды», — отметил Нурлан Сабуров.