Фильм "Повелитель ветра" стал лидером кинопроката в России

Картина “Повелитель ветра” снова стала лидером кинопроката в России, сообщает ТАСС.

За период с 12 по 15 октября сервисный сбор составил 100,6 миллионов рублей.

Фильм рассказывает о кругосветном полете, который совершил Федор Конюхов в 2016 году.

Свой путь он начал в Австралии, для того чтобы облететь всю Землю, ему понадобилось 11 дней 4 часа 20 минут. Главного героя сыграл Федор Бондарчук, который работал над фильмом еще и в качестве генерального продюсера.

На втором месте по успеху в прокате занял мультфильм “Смешарики снимают кино”, который собрал 53,3 миллиона рублей. Зрителям предлагают посмотреть четыре короткометражных фильма, снятых в разных жанрах: боевике, мюзикле, кино, фэнтези и фантастике.

Третье место заняла комедия “Вася в небе”, собрав 46,6 миллионов рублей. В основе сюжета лежит история столичного бизнесмена, который после несчастного случая просыпается в другом теле. В фильме сыграли Павел Прилучный, Ольга Кузьмина, Роман Каграманов, Елена Валюшкина и другие.