Disney отмечает столетний юбилей

16 октября 1923 свой День рождения празднует “Уолт Дисней Компани”, сообщает ТАСС.

Именно в этот день сто лет назад М. Дж. Уинклер заключил договор с Уолтом Диснеем на создание мультсериала, вдохновенного книгой Л. Кэрролла “Алиса в Стране чудес”.

В 1928 году в свет вышел первый мультфильм про Микки-Мауса, одного из самых узнаваемых героев диснеевских картин. До 1947 года его озвучивал лично Уолт Дисней.

Именно “Уолт Дисней Компани” сняла первый звуковой, первый музыкальный и первый полнометражный мультфильмы. “Белоснежка и семь гномов”, “Бэмби”, “Пиноккио” и другие картины стали культовыми мультфильмами и по праву могут называться классикой.

Уолт Дисней получил рекордное количество наград и номинаций на пермии "Оскар". Свою последнюю награду за мультфильм "Винни Пух и ненастный день" он получил уже посмертно. На его счету порядка 111 фильмов, которые он снял, и еще 576 картин, спродюсированных им.