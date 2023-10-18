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Выяснилось, кто исполнит главную роль в новой комедии "Домовенок Кузя"

Актер Марк Богатырев, многим известный как Максим Лавров из популярного сериала "Кухня", получил главную роль в новой семейной комедии "Домовенок Кузя". Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

Названо имя исполнителя главной роли в комедии "Домовенок Кузя"
© globallookpress.com

Как известно на сегодняшний день, по сюжету главный герой оказывается в реальном мире. Герои сказки, в том числе Баба Яга, будут преследовать его из не самых лучших побуждений.

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Премьера фильма запланирована на 2025 год. Режиссером фильма выступит Виктор Лакисов.

Уточняется, что компанию Богатыреву на экране составят актрисы Евгения Малахова и София Петрова.

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