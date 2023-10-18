Названо имя исполнителя главной роли в комедии "Домовенок Кузя"

Актер Марк Богатырев, многим известный как Максим Лавров из популярного сериала "Кухня", получил главную роль в новой семейной комедии "Домовенок Кузя". Об этом сообщает "Национальная служба новостей".

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Как известно на сегодняшний день, по сюжету главный герой оказывается в реальном мире. Герои сказки, в том числе Баба Яга, будут преследовать его из не самых лучших побуждений.

Премьера фильма запланирована на 2025 год. Режиссером фильма выступит Виктор Лакисов.

Уточняется, что компанию Богатыреву на экране составят актрисы Евгения Малахова и София Петрова.