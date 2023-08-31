"Было очень сложно морально". Участница шоу "Адский шеф" – о съемках в проекте

"Было очень сложно морально". Участница шоу "Адский шеф" рассказала о съемках в проекте
Марта Воскресенская стала участницей второго сезона кулинарного шоу с шеф-поваром Константином Ивлевым "Адский шеф". Девушка поделилась с корреспондентом "ФедералПресс" подробностями съемок в проекте и своими впечатлениями от них.
По словам 19-летней Марты, участие в шоу далось ей нелегко. На это повялило отсутствие поддержки со стороны других участников, излишнее внимание мужской половины и зависть некоторых участниц.
"На шоу мне было очень сложно именно морально <...> Девочки ревновали и голосовали против меня, чтобы выгнать с проекта", – призналась девушка.
Марта также рассказала, что проект не сильно повлиял на ее жизнь, и звездная болезнь ее не захватила.
"Мне пишут слова поддержки в социальных сетях, мне это очень приятно. Больше изменений я не чувствую, посмотрим, что это шоу мне даст. Если будет польза, то хорошо. Может, появятся новые проекты".
Ранее стало известно, что жена шеф-повара Ивлева присоединилась к Регине Тодоренко в шоу "Мамы Пятницы".