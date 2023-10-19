Ученые назвали самые страшные фильмы ужасов

В рамках проекта Science of Scare Project исследователи составили список самых страшных англоязычных фильмов ужасов.

Сначала эксперты формируют топ-лист на основе оценок критиков и зрителей. После этого специалисты показывают лучшие фильмы 250 участникам эксперимента.

Просмотры проводятся в течение нескольких недель на протяжении года, чтобы предотвратить "усталость аудитории". Во время просмотра при помощи мониторов сердечного ритма ученые оценивают частоту сердечных сокращений добровольцев, а также вариацию сердечного ритма.

Первое место в списке 2023 года занял фильм "Синистер" (2012). На втором месте оказалась картина "Хозяин" (2019), а на третьем "Паранормальное явления. Скинамаринк" (2022).

В Топ-20 также вошли картины "Заклятье", "Шесть демонов Эмили Роуз", "Улыбка" и другие.