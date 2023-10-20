Названы самые страшные фильмы ужасов

Вычислить самые страшные фильмы взялись ученые. Результатами своего исследования «Искусство страха» они поделились на страницах издания MoneySuperMarket.

© Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

В исследовании участвовали 250 человек, к каждому их них был подключен датчик, фиксирующий частоту ударов сердца.

Как объяснили сециалисты, высокий пульс показывает, что у человека растет возбуждение и появляется страх, что можно считать неотъемлемыми составляющими инстинкта "бей или беги".

На первом месте оказался фильм "Синистер" Скотта Дерриксона, вторую сточку занял "Астрал: Онлайн" Роба Сэвиджа, а третье досталось ленте "Паранормальные явления. Скинамаринк".