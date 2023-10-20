Названы самые страшные фильмы ужасов
Вычислить самые страшные фильмы взялись ученые. Результатами своего исследования «Искусство страха» они поделились на страницах издания MoneySuperMarket.
В исследовании участвовали 250 человек, к каждому их них был подключен датчик, фиксирующий частоту ударов сердца.
Как объяснили сециалисты, высокий пульс показывает, что у человека растет возбуждение и появляется страх, что можно считать неотъемлемыми составляющими инстинкта "бей или беги".
На первом месте оказался фильм "Синистер" Скотта Дерриксона, вторую сточку занял "Астрал: Онлайн" Роба Сэвиджа, а третье досталось ленте "Паранормальные явления. Скинамаринк".
Далее места распределились следующим образом: "Астрал", "Заклятие", "Реинкарнация", "Улыбка", "Шесть демонов Эмили Роуз", "ООО "Дом Ада"", "Два, три, демон, приди!", "Спуск", "Заклятие 2", "Оно" (2014).