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Названы самые страшные фильмы ужасов

Вычислить самые страшные фильмы взялись ученые. Результатами своего исследования «Искусство страха» они поделились на страницах издания MoneySuperMarket.

Названы самые страшные фильмы ужасов
© Кадр из фильма "Шесть демонов Эмили Роуз"

В исследовании участвовали 250 человек, к каждому их них был подключен датчик, фиксирующий частоту ударов сердца.

Как объяснили сециалисты, высокий пульс показывает, что у человека растет возбуждение и появляется страх, что можно считать неотъемлемыми составляющими инстинкта "бей или беги".

На первом месте оказался фильм "Синистер" Скотта Дерриксона, вторую сточку занял "Астрал: Онлайн" Роба Сэвиджа, а третье досталось ленте "Паранормальные явления. Скинамаринк".

Далее места распределились следующим образом: "Астрал", "Заклятие", "Реинкарнация", "Улыбка", "Шесть демонов Эмили Роуз", "ООО "Дом Ада"", "Два, три, демон, приди!", "Спуск", "Заклятие 2", "Оно" (2014).

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Ранее был назван самый успешный фильм ужасов в российском прокате в 2023 году.

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