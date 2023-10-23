Российский фильм "Воздух" может получить главный приз фестиваля в Токио

Сегодня в Японии пройдет открытие 36-го международного Токийского кинофестиваля. Один из фильмов, который поборется за главный приз — военная драма "Воздух" Алексея Германа-младшего, пишет ТАСС.

© Кадр из фильма "Воздух"

"Воздух" рассказывает историю юных летчиц во время Великой Отечественной войны. Девушки попадают в смешанный авиационный полк, пока не понимая, что такое война. Главная героиня фильма — Женя (Анастасия Талызина) — летчица со сложной судьбой, всем сердцем мечтающая победить врага, который забрал жизни многих ее подруг.

Токийский кинофестиваль откроет картина немецко-японский фильм "Прекрасные дни" Вима Вендерса об уборщике туалетов из Японии, увлекающемся музыкой, книгами и фотографирующем деревья в свободное от работы время.

Всего в основном конкурсе участвует 15 фильмов. Среди них, кроме "Воздуха" — картина азербайджанца Хилала Байдарова "Проповедь рыбе", драма австрийского режиссера Барбары Альберт "Слепые сердцем" и последний фильм тибетского режиссера Пемы Цеден "Ирбис" (Цеден умер в мае 2023 года).