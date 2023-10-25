"Скуби-Ду" – это популярный американский мультсериал, созданный в 1969 году для телеканала CBS. Главные герои мультфильма составляют команду сыщиков-любителей, которые расследуют различные тайны и раскрывают преступления.

В мультфильме есть собака по кличке Скуби. Имя для этого героя взяли из песни американского музыканта Фрэнка Синатры. В окончании песни Strangers in the night есть момент, в котором Синатра поет строки: "Dooby-Dooby-Do". Именно эти слова послужили идеей для создания имени Скуби.