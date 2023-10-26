Героем шоу «Холостяк» станет знаменитый экстрасенс

Экстрасенсы тоже хотят быть счастливыми в любви, поэтому телеканал ТНТ запускает съемки шоу, в котором девушки будут бороться за сердце холостяка, сообщает StarHit.

© Кадр из шоу "Битва экстрасенсов"

Создатели проекта говорят, что героем шоу будет один из популярных и известных магов страны.

На сайте ТНТ разместили объявление о наборе на кастинг, где главным призом будут отношения со знаменитым экстрасенсом, однако его имя пока не разглашается. Но создатели шоу уверены, что кандидатки не разочаруются, узнав, за чье сердце будут бороться.

Глава ТНТ заявил, что этот человек действительно экстрасенс и уже который год не может найти свою любовь. Ему попадаются только меркантильные девушки, которые не соответствуют представлению холостяка о настоящей и светлой любви. Поэтому он согласился участвовать в проекте, чтобы найти свою единственную.