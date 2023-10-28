Названы лучшие триллеры и фильмы ужасов в истории кино

Накануне Хэллоуина журнал Empire поделился своим мнением о том, какие фильмы ужасов и триллеры стали лучшими в кинематографе.

Первое место в рейтинге из 50 лучших фильмов ужасов по версии Empire занял фильм Стэнли Кубрика «Сияние». На второй ступени пьедестала оказался «Чужой» Ридли Скотта, а замыкает тройку лидеров «Хэллоуин» Джона Карпентера.