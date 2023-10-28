Названы лучшие триллеры и фильмы ужасов в истории кино

Названы лучшие триллеры и фильмы ужасов за всю историю кино
Накануне Хэллоуина журнал Empire поделился своим мнением о том, какие фильмы ужасов и триллеры стали лучшими в кинематографе.
Первое место в рейтинге из 50 лучших фильмов ужасов по версии Empire занял фильм Стэнли Кубрика «Сияние». На второй ступени пьедестала оказался «Чужой» Ридли Скотта, а замыкает тройку лидеров «Хэллоуин» Джона Карпентера.
В первую десятку вошли не менее интересные фильмы: «Нечто», «Крик», Зловещие мертвецы 2», «Изгоняющий дьявола», «Челюсти», «Кошмар на улице Вязов» и «Плетеный человек».
Также в рейтинг Empire попали фильмы «Ребенок Розмари» (11 место), «Звонок» (16 место», «Омен» (18 место), «Суспирия» (20 место), «Полтергейст» (40 место), «Тихое место» (43 место), «Восставший из ада» (48 место), «Оно» (обе части 50 место) и другие.
Полный список можно посмотреть на сайте издания.