Фильм “По щучьему веленью” стал лидером кинопроката в России

Фильм Александра Войтинского “По щучьему веленью” стал лидером кинопроката в России, сообщает “Национальная Служба Новостей”.

За минувшие выходные картине удалось собрать 406 миллионов рублей. В основе сюжета лежит история о Емеле, которому удалось поймать говорящую щуку, готовую исполнить три желания героя.

Второе место в кинопрокате занял фильм Андрея Кравчука “Императрица”, собравший 39,7 миллионов рублей. Картина повествует о первых женщинах в Российской Империи, которым удалось прийти к власти.

Третье место досталось драме Игоря Волошина “Повелитель ветра”, которая собрала 39,6 миллионов рублей. В фильме рассказывается о путешественнике, который совершил кругосветный полет за одиннадцать дней.