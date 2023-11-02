Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Дом дракона»
2 ноября на пресс-конференции в Нью-Йорке руководитель телеканала HBO Кейси Блойс сообщил, когда состоится премьера второго сезона «Дома драконов». Об этом сообщает издание Variety.
По словам Блойса, зрители смогут увидеть первые серии продолжения истории дома Таргариенов уже в начале лета 2024 года. Премьера состоится на канале HBO.
Во втором сезоне шоу, как говорится в сообщении, будет 8 эпизодов.
Стоит отметить, что съемки второго сезона «Дома драконов» начались в апреле 2023 года и на них никак не повлияли забастовки, происходящие в Голливуде, поскольку сценарий шоу был завершен до начала съемок.
Сейчас телеканал уже готовится к производству третьего сезона сериала, который планируют выпустить на экраны уже в 2025 году.
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