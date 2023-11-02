Стала известна дата выхода второго сезона сериала «Дом дракона»

2 ноября на пресс-конференции в Нью-Йорке руководитель телеканала HBO Кейси Блойс сообщил, когда состоится премьера второго сезона «Дома драконов». Об этом сообщает издание Variety.

© Кадр из сериала «Дом дракона»

По словам Блойса, зрители смогут увидеть первые серии продолжения истории дома Таргариенов уже в начале лета 2024 года. Премьера состоится на канале HBO.

Во втором сезоне шоу, как говорится в сообщении, будет 8 эпизодов.

Стоит отметить, что съемки второго сезона «Дома драконов» начались в апреле 2023 года и на них никак не повлияли забастовки, происходящие в Голливуде, поскольку сценарий шоу был завершен до начала съемок.

Сейчас телеканал уже готовится к производству третьего сезона сериала, который планируют выпустить на экраны уже в 2025 году.