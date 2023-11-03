"Футураму" продлили еще на несколько сезонов

Популярный американский сатирический мультсериал о будущем продлили на два сезона. Об этом сообщает издание IGN.

© Кадр из мультсериала "Футурама"

Этим летом состоялось возвращение сериала – в июле, после десятилетнего перерыва, вышли новые серии культового проекта. Как выяснились, они не последние.

Точная дата выхода новых эпизодов не известна: вероятнее всего, это случится уже в следующем году. Также уточняется, что их будет по десять в каждом сезоне.

Премьера "Футурамы" состоялась в далеком 1999 году на телеканале FOX. В период до 2013 года было выпущено семь сезонов, после чего новые серии перестали выходить в эфир.