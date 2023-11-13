Российские кинематографисты выбрали 100 лучших фильмов XXI века

«Кинопоиск» опросил каждого из киноэкспертов и попросил назвать 10 любимых фильмов, выпущенных в XXI веке. Сервис распределил картины в топе, дав каждой оценку (за первое место в рейтинге кинодеятеля фильм получал 10 баллов, за второе — 9 и т.д.).

В топ вошло 92 художественных фильма, 7 мультиков и один документальный фильм. В рейтинге нет ни одного фильма, выпущенного в 2020 и 2023 годах. Режиссером-рекордсменом топа стал Квентин Тарантино — в рейтинге 5 его фильмов. Далее идут Братья Коэны и Кристофер Нолан (по 4 фильма), Дени Вильнев, Андрей Звягинцев и Мартин Макдона (по 3 фильма).