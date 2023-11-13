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Российские кинематографисты выбрали 100 лучших фильмов XXI века

Более 230 отечественных деятелей кино и культуры составили топ-100 лучших фильмов XXI века. Рейтинг возглавили фильмы «Нефть», «Малхолланд Драйв» и «Унесенные призраками». Проект опубликовал «Кинопоиск».

Российские кинематографисты выбрали 100 лучших фильмов XXI века
© Кадр из фильма "Нефть"

В проекте участвовали Клим Шипенко, Михаил Местецкий, Вячеслав Муругов, Иван Самохвалов, Юрий Быков, Валерий Тодоровский, Алексей Поляринов, Егор Москвитин, Павел Лунгин, Роман Кантор, Станислав Зельвенский и другие.

«Кинопоиск» опросил каждого из киноэкспертов и попросил назвать 10 любимых фильмов, выпущенных в XXI веке. Сервис распределил картины в топе, дав каждой оценку (за первое место в рейтинге кинодеятеля фильм получал 10 баллов, за второе — 9 и т.д.).

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В топ вошло 92 художественных фильма, 7 мультиков и один документальный фильм. В рейтинге нет ни одного фильма, выпущенного в 2020 и 2023 годах. Режиссером-рекордсменом топа стал Квентин Тарантино — в рейтинге 5 его фильмов. Далее идут Братья Коэны и Кристофер Нолан (по 4 фильма), Дени Вильнев, Андрей Звягинцев и Мартин Макдона (по 3 фильма).

Первая двадцатка рейтинга выглядит так:

  1. «Нефть» (Пол Томас Андерсон)
  2. «Малхолланд Драйв» (Дэвид Линч)
  3. «Унесенные призраками» (Хаяо Миядзаки)
  4. «Догвилль» (Ларс фон Триер)
  5. «Аватар» (Джеймс Кэмерон)
  6. «Старикам тут не место» (Итан Коэн, Джоэл Коэн)
  7. «Вечное сияние чистого разума» (Мишель Гондри)
  8. «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер)
  9. «Начало» (Кристофер Нолан)
  10. «Однажды в... Голливуде» (Квентин Тарантино)
  11. «Паразиты» (Пон Джун-хо)
  12. «Властелин колец: Братство кольца» (Питер Джексон)
  13. «Олдбой» (Пак Чхан-ук)
  14. «Интерстеллар» (Кристофер Нолан)
  15. «Темный рыцарь» (Кристофер Нолан)
  16. «Ла-Ла Ленд» (Дэмьен Шазелл)
  17. «Груз 200» (Алексей Балабанов)
  18. «Меланхолия» (Ларс фон Триер)
  19. «Убить Билла» (Квентин Тарантино)
  20. «Одержимость» (Дэмьен Шазелл)

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Фильмы и сериалы, Догвилль, Малхолланд Драйв, Властелин колец: Братство кольца, Груз 200, Убить Билла, Аватар, Вечное сияние чистого разума, Старикам тут не место, Меланхолия, Начало, Ла-Ла Ленд, Нефть, Тёмный рыцарь, Безумный Макс: Дорога ярости, Интерстеллар, Одержимость, Тимоти Шаламе, Хаяо Миядзаки, Мартин Макдона, Егор Москвитин, Иван Самохвалов, Клим Шипенко, Дэмьен Шазелл, Ларс фон Триер, Станислав Зельвенский, Боб Дилан, Джордж Миллер, Михаил Местецкий, Джоэл Коэн, Итан Коэн, Юрий Быков, Вячеслав Муругов, Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Джеймс Кэмерон, Дени Вильнев, Мишель Гондри, Дэвид Линч, Кристофер Нолан, Андрей Звягинцев, Алексей Балабанов, Томас Андерсон, Питер Джексон, Квентин Тарантино
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