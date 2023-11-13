Российские кинематографисты выбрали 100 лучших фильмов XXI века
Более 230 отечественных деятелей кино и культуры составили топ-100 лучших фильмов XXI века. Рейтинг возглавили фильмы «Нефть», «Малхолланд Драйв» и «Унесенные призраками». Проект опубликовал «Кинопоиск».
В проекте участвовали Клим Шипенко, Михаил Местецкий, Вячеслав Муругов, Иван Самохвалов, Юрий Быков, Валерий Тодоровский, Алексей Поляринов, Егор Москвитин, Павел Лунгин, Роман Кантор, Станислав Зельвенский и другие.
«Кинопоиск» опросил каждого из киноэкспертов и попросил назвать 10 любимых фильмов, выпущенных в XXI веке. Сервис распределил картины в топе, дав каждой оценку (за первое место в рейтинге кинодеятеля фильм получал 10 баллов, за второе — 9 и т.д.).
В топ вошло 92 художественных фильма, 7 мультиков и один документальный фильм. В рейтинге нет ни одного фильма, выпущенного в 2020 и 2023 годах. Режиссером-рекордсменом топа стал Квентин Тарантино — в рейтинге 5 его фильмов. Далее идут Братья Коэны и Кристофер Нолан (по 4 фильма), Дени Вильнев, Андрей Звягинцев и Мартин Макдона (по 3 фильма).
Первая двадцатка рейтинга выглядит так:
- «Нефть» (Пол Томас Андерсон)
- «Малхолланд Драйв» (Дэвид Линч)
- «Унесенные призраками» (Хаяо Миядзаки)
- «Догвилль» (Ларс фон Триер)
- «Аватар» (Джеймс Кэмерон)
- «Старикам тут не место» (Итан Коэн, Джоэл Коэн)
- «Вечное сияние чистого разума» (Мишель Гондри)
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (Джордж Миллер)
- «Начало» (Кристофер Нолан)
- «Однажды в... Голливуде» (Квентин Тарантино)
- «Паразиты» (Пон Джун-хо)
- «Властелин колец: Братство кольца» (Питер Джексон)
- «Олдбой» (Пак Чхан-ук)
- «Интерстеллар» (Кристофер Нолан)
- «Темный рыцарь» (Кристофер Нолан)
- «Ла-Ла Ленд» (Дэмьен Шазелл)
- «Груз 200» (Алексей Балабанов)
- «Меланхолия» (Ларс фон Триер)
- «Убить Билла» (Квентин Тарантино)
- «Одержимость» (Дэмьен Шазелл)
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