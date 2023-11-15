Костюмы, декорации, мебель, транспорт и другие предметы реквизита после окончания съемок часто не выбрасывают, а отправляют на хранение в специальные архивы и фонды киностудий и телекомпаний.

Реквизит может храниться в архивах десятилетиями. Одна из причин, из-за которой бутафорию не утилизируют, является повторное использование в случае последующих съемок приквелов или сиквелов. Многие франшизы используют один и тот же реквизит в разных частях, чтобы сохранить единый стиль.

Также костюмы и бутафория из культовых фильмов прошлого века до сих пор бережно хранятся в архивах как часть истории киноискусства.