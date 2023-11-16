Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим премии "Оскар"

Ведущим церемонии награждения премии Американской киноакадемии в четвертый раз станет телеведущий Джимми Киммел. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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"Я всегда мечтал вести "Оскар" ровно четыре раза", — сказал Киммел, который вел церемонию вручения премий "Оскар" в 2017, 2018 и 2023 годах.

Телекомпания ABC пригласила Киммела вести церемонию в прошлом году, и трансляция собрала 18,7 млн зрителей, что является рекордными числами впервые с 2020 года, но все еще остается третьим худшим показателем в истории.

После того как Уилл Смит ударил Криса Рока на вручении "Оскара" в 2022 году, Киммел вел церемонию с осторожностью, которая помогла стабилизировать положение дел "Оскара" после нескольких лет потрясений.