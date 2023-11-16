Джимми Киммел в четвертый раз станет ведущим премии "Оскар"
Ведущим церемонии награждения премии Американской киноакадемии в четвертый раз станет телеведущий Джимми Киммел. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
"Я всегда мечтал вести "Оскар" ровно четыре раза", — сказал Киммел, который вел церемонию вручения премий "Оскар" в 2017, 2018 и 2023 годах.
Телекомпания ABC пригласила Киммела вести церемонию в прошлом году, и трансляция собрала 18,7 млн зрителей, что является рекордными числами впервые с 2020 года, но все еще остается третьим худшим показателем в истории.
После того как Уилл Смит ударил Криса Рока на вручении "Оскара" в 2022 году, Киммел вел церемонию с осторожностью, которая помогла стабилизировать положение дел "Оскара" после нескольких лет потрясений.
Киммелу еще далеко до самого частого ведущего церемонии вручения премии "Оскар". Это звание принадлежит Бобу Хоупу, который вел церемонию 19 раз, как один, так и в качестве со-ведущего.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Гвинет Пэлтроу показала, как использует статуэтку «Оскар», и разозлила фанатов.