«Игра в кальмара. Вызов»: расписание выхода серий

«Игра в кальмара. Вызов»: дата выхода, сюжет, актеры
Первый сезон корейского сериала «Игра в кальмара» произвел фурор в 2021 году. Совсем скоро выходит реалити-шоу по мотивам картины.
Рассказываем, что покажут в телепроекте от Netflix, кто исполнит главные роли и чему вообще будет посвящена программа.
Сюжет
«Игра в кальмара. Вызов» — это телешоу о выживании с баснословным денежным призом. Героям передачи предстоит пройти через порой жестокие испытания, чтобы унести с собой почти пять миллионов долларов США.
Дата выхода серий
Как и все проекты Netflix, шоу «Игра в кальмара. Вызов» выйдет целиком в один день. Случится это 22 ноября 2023 года.
В некоторых источниках пишут, что посмотреть «Игра в кальмара. Вызов» можно будет 25 ноября.
Создатели
Режиссерское кресло проекта «Игра в кальмара. Вызов» займет Лиз Оакс. Она известна по фильму «Акулий торнадо». Реалити-шоу на основе культового сериала станет новым витком в ее карьере.
Актеры
Имена участников станут известны после выхода проекта на Netflix. В сети пишут, что их отбирали, разместив анонс на YouTube. Съемки шоу проходили в Лондоне.
Ранее «Рамблер» писал об актерах, столкнувшихся на съемках со своими страхами.