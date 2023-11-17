«Игра в кальмара. Вызов»: дата выхода, сюжет, актеры

Первый сезон корейского сериала «Игра в кальмара» произвел фурор в 2021 году. Совсем скоро выходит реалити-шоу по мотивам картины.

«Игра в кальмара. Вызов»: расписание выхода серий
© Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021 год

Рассказываем, что покажут в телепроекте от Netflix, кто исполнит главные роли и чему вообще будет посвящена программа.

Сюжет

«Игра в кальмара. Вызов» — это телешоу о выживании с баснословным денежным призом. Героям передачи предстоит пройти через порой жестокие испытания, чтобы унести с собой почти пять миллионов долларов США.

Дата выхода серий

Как и все проекты Netflix, шоу «Игра в кальмара. Вызов» выйдет целиком в один день. Случится это 22 ноября 2023 года.

В некоторых источниках пишут, что посмотреть «Игра в кальмара. Вызов» можно будет 25 ноября.

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Создатели

Режиссерское кресло проекта «Игра в кальмара. Вызов» займет Лиз Оакс. Она известна по фильму «Акулий торнадо». Реалити-шоу на основе культового сериала станет новым витком в ее карьере.

Актеры

Имена участников станут известны после выхода проекта на Netflix. В сети пишут, что их отбирали, разместив анонс на YouTube. Съемки шоу проходили в Лондоне.

Ранее «Рамблер» писал об актерах, столкнувшихся на съемках со своими страхами.

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