«Игра в кальмара. Вызов»: расписание выхода серий

Первый сезон корейского сериала «Игра в кальмара» произвел фурор в 2021 году. Совсем скоро выходит реалити-шоу по мотивам картины.

© Кадр из сериала «Игра в кальмара», 2021 год

Рассказываем, что покажут в телепроекте от Netflix, кто исполнит главные роли и чему вообще будет посвящена программа.

Сюжет

«Игра в кальмара. Вызов» — это телешоу о выживании с баснословным денежным призом. Героям передачи предстоит пройти через порой жестокие испытания, чтобы унести с собой почти пять миллионов долларов США.

Дата выхода серий

Как и все проекты Netflix, шоу «Игра в кальмара. Вызов» выйдет целиком в один день. Случится это 22 ноября 2023 года.

В некоторых источниках пишут, что посмотреть «Игра в кальмара. Вызов» можно будет 25 ноября.

Создатели

Режиссерское кресло проекта «Игра в кальмара. Вызов» займет Лиз Оакс. Она известна по фильму «Акулий торнадо». Реалити-шоу на основе культового сериала станет новым витком в ее карьере.

Актеры