Аниме, в которых есть отсылки на "Атаку Титанов": видео
Аниме "Атака титанов" начало выходить в 2009 году и сразу же завоевало огромную популярность по всему миру.
Это мрачное и захватывающее фэнтези повествует о человечестве, загнанном в поселения гигантскими человекоподобными существами – титанами.
"Атака титанов" покорила зрителей интересным сеттингом, захватывающим сюжетом, яркими персонажами и сюжетными поворотами.
Многие аниме-студии решили включить отсылки к "Атаке титанов" в свои произведения, чтобы подчеркнуть влияние этого аниме на индустрию.
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