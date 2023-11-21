Аниме "Атака титанов" начало выходить в 2009 году и сразу же завоевало огромную популярность по всему миру.

Это мрачное и захватывающее фэнтези повествует о человечестве, загнанном в поселения гигантскими человекоподобными существами – титанами.

"Атака титанов" покорила зрителей интересным сеттингом, захватывающим сюжетом, яркими персонажами и сюжетными поворотами.