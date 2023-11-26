5 ожидаемых зарубежных сериалов 2024 года

Не так давно сериалы считались уделом домохозяек. Да и сами телевизионщики могли предложить зрителю разве что очередную мыльную оперу о неразделенной любви. Однако сегодня сериалы заменили многим просмотр полнометражных фильмов. А качество таких проектов возросло в разы.

«Аватар: Последний маг воздуха»

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Новый сериал о маге воздуха по имени Аанг станет уже второй попыткой кинематографистов экранизировать культовую историю. Предыдущая закончилась печально. Вышедший в 2010 году «Повелитель стихий» получил разгромные отзывы от критиков и зрителей, несмотря на то, что проект снял М. Найт. Шьямалан. Режиссер известен такими работами, как «Шестое чувство» и «Неуязвимый». Предполагалось, что он справится с задачей.

Сериал «Аватар: Последний маг воздуха» выйдет в 2024 году. Среди его создателей авторы сериалов «Болотная тварь», «Затерянные в космосе» и «Покефэйс». Главные роли в новой версии истории про мальчика-волшебника исполнят Гордон Кормье из «Противостояния» по Стивену Кингу и Тэмлин Томита, знакомая зрителям по сериалу «Монарх: Наследие монстров».

Дата выхода: 22 февраля 2024 года.

«Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»

Оригинальные «Ходячие мертвецы» продержались в эфире более десяти лет. Однако досматривать сериал отважились немногие зрители. Фанаты ругали проект за то, что он скатился в мелодраму, в которой не осталось места для экшена. Однако это не помешало кинобоссам дать зеленый свет еще нескольким проектам по мотивам известной истории.

В 2024 году свет увидит сериал «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил». Особенность этого спин-оффа в том, что в нем примет участие главный любимец фанатов «Ходячих мертвецов» — Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. Кроме него к своей роли вернется Данай Гурира, сыгравшая Мишонн в оригинальном телешоу.