5 ожидаемых зарубежных сериалов 2024 года
Не так давно сериалы считались уделом домохозяек. Да и сами телевизионщики могли предложить зрителю разве что очередную мыльную оперу о неразделенной любви. Однако сегодня сериалы заменили многим просмотр полнометражных фильмов. А качество таких проектов возросло в разы.
«Аватар: Последний маг воздуха»
Новый сериал о маге воздуха по имени Аанг станет уже второй попыткой кинематографистов экранизировать культовую историю. Предыдущая закончилась печально. Вышедший в 2010 году «Повелитель стихий» получил разгромные отзывы от критиков и зрителей, несмотря на то, что проект снял М. Найт. Шьямалан. Режиссер известен такими работами, как «Шестое чувство» и «Неуязвимый». Предполагалось, что он справится с задачей.
Сериал «Аватар: Последний маг воздуха» выйдет в 2024 году. Среди его создателей авторы сериалов «Болотная тварь», «Затерянные в космосе» и «Покефэйс». Главные роли в новой версии истории про мальчика-волшебника исполнят Гордон Кормье из «Противостояния» по Стивену Кингу и Тэмлин Томита, знакомая зрителям по сериалу «Монарх: Наследие монстров».
Дата выхода: 22 февраля 2024 года.
«Ходячие мертвецы: Те, кто выжил»
Оригинальные «Ходячие мертвецы» продержались в эфире более десяти лет. Однако досматривать сериал отважились немногие зрители. Фанаты ругали проект за то, что он скатился в мелодраму, в которой не осталось места для экшена. Однако это не помешало кинобоссам дать зеленый свет еще нескольким проектам по мотивам известной истории.
В 2024 году свет увидит сериал «Ходячие мертвецы: Те, кто выжил». Особенность этого спин-оффа в том, что в нем примет участие главный любимец фанатов «Ходячих мертвецов» — Рик Граймс в исполнении Эндрю Линкольна. Кроме него к своей роли вернется Данай Гурира, сыгравшая Мишонн в оригинальном телешоу.
Дата выхода: 25 февраля 2024 года.
«Задача трех тел»
Сериал основан на одноименном романе китайского писателя Лю Цысиня. По сюжету человечество оказывается на пороге скачка в технологиях. Однако неведомые силы пытаются помешать людскому роду заполучить тайное знание.
Сериал привлек внимание пользователей социальных сетей еще до премьеры трейлера. Вышедший в 2006 году роман «Задача трех тел» имел успех среди читателей. Спустя время свет увидели еще две книги цикла: «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти». В 2023 году выходила китайская экранизация оригинала, вскоре за адаптацию романа взялись американцы.
Дата выхода: 21 марта 2024 года.
«Fallout»
Сериал «Fallout» от Amazon станет не первой экранизацией одноименной видеоигры. Однако зрители возлагают на этот проект большие надежды. В составе его авторов Лиза Джой и Джонатан Нолан, ранее снявшие «Мир Дикого запада».
В сериале по культовой игре покажут мир после ядерной войны. Многие люди погибли сразу после падения бомб, другие скончались от лучевой болезни. Остальным удалось выжить, но даже так у них и дня не проходит без поединков с бандитами, зомби и мутантами.
Дата выхода: 12 апреля 2014 года.
«Игра в кальмара», второй сезон
Корейский сериал о реалити-шоу о выживании вышел в 2021 году и тут же стал хитом. Мало какому проекту с родины кимчи до этого удавалось обрести такую армию фанатов по всему миру. Сам режиссер первого сезона даже признался, что не ожидал подобного ажиотажа. А идея первого сезона пришла ему в голову, когда он сам испытывал финансовые трудности.
Сюжет второго сезона сериала «Игра в кальмара» держится в секрете. Известно лишь, что продолжение будет масштабнее оригинала. Также в сериал вернется исполнитель главной мужской роли Ли Джон Джэ, чей герой предстал в самой игре под номером 456.
Дата выхода: 2024 год.
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