Экранизация культовой игры «Последние из нас» вышла в 2023 году, став хитом. Проект сразу же получил «зеленый» свет от кинопродюсеров на съемки второго сезона. Работа над ним должна была начаться в январе 2024 года. Однако в сети пишут, что съемки отложили.

На портале MazBlizz, ссылаясь на Гильдию режиссеров Канады, пишут, что старт работы над вторым сезоном сериала «Последние из нас» перенесли на февраль 2024 года. Причина тому в загруженности графика Педро Паскаля, сыгравшего Джоэла.

На данный момент актер занят сразу в нескольких проектах. В их числе второй «Гладиатор» и новая «Фантастическая четверка». Времени на участие в еще одном проекте у него совсем не остается.