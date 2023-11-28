Сценаристом фильма "Мстители: Династия Канга" станет шоураннер "Локи"

Создатель сериала "Локи" Майкл Уолдрон нанят для написания сценария к фильму "Мстители: Династия Канга", пишет Variety.

Майкл Уолдрон уже работал над сценарием сиквела "Мстители: Секретные войны", который завершит этап кинематографической вселенной Marvel, известный как "Сага о Мультивселенной". Предполагается, что фильмы будут связаны между собой, как дилогия о Таносе ("Война бесконечности" в 2018 году и " Финал" в 2019).

"Династия Канга" должна выйти на экраны 1 мая 2026 года. За ним последует фильм "Мстители: Секретные войны", который выпустят 7 мая 2027 года. Однако ни у одного из этих фильмов нет режиссера. Дестин Дэниел Креттон недавно покинул "Династию Канг", а студия еще не назначила режиссера для "Секретных войн".

О том, как сложится судьба "Династии Канг" и "Секретных войн", не только режиссеры, но и зрители гадают давно. Это связано с тем, что Джонатан Мейджорс уже играл несколько версий титульного суперзлодея Канга в сериале Disney+ "Локи" и фильме "Человек-муравей и Оса: Квантомания". Однако будущее актера в Marvel остается под вопросом, поскольку в настоящее время он ожидает суда по обвинению в домашнем насилии.

Уолдрон уже давно погрузился в историю Marvel: он был шоураннером первого сезона "Локи" и автором сценария фильма "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", который собрал $955 млн. по всему миру.