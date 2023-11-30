Легендарный режиссер Стенли Кубрик, создатель таких шедевров как "Космическая Одиссея 2001 года", "Заводной апельсин" и "Сияние", известен своим перфекционизмом и вниманием к деталям.

После завершения съемок фантастического фильма "Космическая Одиссея 2001 года" в 1968 году, Кубрик принял радикальное решение – сжечь все декорации и реквизит, использованные при создании ленты. Речь идет о масштабных декорациях космических кораблей и лунных пейзажей.

По словам самого режиссера, он пошел на этот шаг, чтобы никто больше не смог воспользоваться реквизитом из его фильма. Кубрик хотел, чтобы "Космическая Одиссея" навсегда осталась уникальным произведением киноискусства.

Сжигание декораций стало финальным аккордом в работе режиссера над этим фантастическим шедевром.