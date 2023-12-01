Кинокритики IndieWire назвали 10 лучших фильмов 2023 года

Ежегодно в прокат выходят десятки кинолент. Не потонуть в количестве новинок и выбрать стоящий фильм для просмотра помогают кинокритики. Недавно эксперты портала IndieWire назвали десятку лучших фильмов 2023 года.

Кинокритики назвали 10 лучших фильмов 2023 года
© Кадр из фильма «Бедные-несчастные», 2023 год.

О том, какие фильмы 2023 года стоит посмотреть, читайте в нашем материале.

Видео дня

«Прошлые жизни», США

Кадр из фильма «Прошлые жизни», 2023 год.

Фильм корейского режиссера Селин Сон рассказывает историю Норы, с детства влюбленной в своего друга. Однако после переезда в другой город она теряет с ним связь. Вновь они встречаются много лет спустя в Нью-Йорке. Им предстоит провести вместе неделю и решить, кто они друг для друга.

«Рецепт любви», Франция

Кадр из фильма «Рецепт любви», 2023 год.

Картина вьетнамского режиссера Чан Ань Хунга с французскими актерами рассказывает историю любви двух талантливых поваров. Им удается создавать воистину изысканные блюда. Однако Доден думает вовсе не о славе великого кулинара, а о том, как ему завоевать сердце Эжени.

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«Город астероидов», США, Германия

Кадр из фильма «Город астероидов», 2023 год.

Культовый режиссер Уэс Андерсон, известный такими фильмами как «Королевство полной Луны» и «Остров собак» на этот раз приглашает зрителя в городок, расположенный рядом с древним кратером. Понаблюдать за ним собрались разные люди, чьи действия так или иначе грозят изменить мир.

«Мальчик и птица», Япония

Кадр из мультфильма «Мальчик и птица», 2023 год.

В 2013 году Хаяо Миядзаки заявил об окончании карьеры, но позже вернулся к делам и создал несколько новых мультфильмов. В 2023 году свет увидела история о мальчике Мохито, который, тоскуя по маме, отправляется в потусторонний мир, чтобы навестить ее.

«Май, декабрь», США

Кадр из фильма «Май, декабрь», 2023 год.

Роман Джо и Грейси началcя, когда первый еще учился в школе, где преподавала Грейси. Вскоре об их отношениях узнали СМИ. Спустя 20 лет они счастливо женаты друг на друге и получают предложение о перенесении истории их любви на большие экраны. Актриса, выбранная на роль Грейси, сближается с парой, а затем все выходит из-под контроля супругов.

«Бедные-несчастные», Ирландия, Великобритания, США

Кадр из фильма «Бедные-несчастные», 2023 год.

Героиня Эммы Стоун Белла заканчивает жизнь самоубийством. Ее безутешный муж в исполнении Уиллема Дефо не готов отпускать возлюбленную, поэтому реанимирует его. Однако вместо того, чтобы вызвать медиков, он самостоятельно пересаживает мозг бывшей супруги в голову ее нерожденного ребенка.

«Анатомия падения», Франция

Кадр из фильма «Анатомия падения», 2023 год.

Писательница Сандра Войтер счастливо замужем и построила яркую карьеру. Но все меняется со смертью супруга. Женщине предъявляют обвинения в убийстве. Вдова проводит самостоятельное расследование и приходит к тому, что в истории смерти ее возлюбленного много несостыковок.

«Мы всем чужие», Великобритания/США

Кадр из фильма «Мы всем чужие», 2023 год.

Сценарист Адам возвращается в дом своего детства и заводит дружбу со странным соседом Гарри. По началу ничего не предвещает беды, но однажды герой обнаруживает на кухне собственных родителей. Адам замечает, что они выглядят также, как и 30 лет тому назад.

«Зона интереса», США, Великобритания, Польша

Кадр из фильма «Зона интересов», 2023 год.

Фильм рассказывает о Рудольфе Хессе, коменданте концентрационного лагеря Освенцим. Это место, которое в будущем назовут филиалом ада на Земле, соседствует с домом главного героя. В нем супруга Рудольфа печет пироги и накрывает на стол для их семьи с пятью детьми.

«Тысяча и один», США

Кадр из фильма «Тысяча и один», 2023 год.

Инес похищает собственного сына из приемной семьи. Она хочет дать ему лучшее будущее. Им предстоит долгий путь в понимании и принятии друг друга. А также борьба с укоренившимися в обществе стереотипами о темнокожих.

Ранее «Рамблер» писал о том, что покажут в новом «Чужом».

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