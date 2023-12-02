Как фильм «12 лет рабства» стал одним из самых скандальных на «Оскаре»

Премия «Оскар» считается одной из самых престижных наград в кинематографе. Считается, что многие артисты мечтают стать ее лауреатами. Однако в истории золотой статуэтки есть темные страницы. К последним десять лет причисляют картину «12 лет рабства», чья победа по сей день вызывает большие сомнения среди пользователей социальных сетей.

© Кадр из фильма «12 лет рабства», 2013 год.

О том, почему фильм «12 лет рабства» 2013 года считают недостойным «Оскара», читайте в нашем материале.

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Сюжет фильма

На дворе 1841 год. Рабство в США все еще существует, однако среди темнокожего населения есть и свободные люди. В их числе Соломон Нортап, плотник, скрипач и сын освобожденного раба и цветной женщины. После одной из смен в цирке коллеги Соломона устраивают праздник, чтобы отметить завершение выступлений. Соломон теряет сознание, а просыпается в одном нижнем белье в холодной камере, будучи закованным в кандалы.

Родившийся свободным человеком, Нортап становится таким же рабом, какими были его предки. Герою велят забыть свое настоящее имя и впредь делать только то, что приказывают ему хозяева. К семье он вернется более чем через десять лет.

Фильм основан на реальной истории. В основу картины легли одноименные мемуары жившего в XIX веке Соломона Нортапа.

Расовая проблема

Традиционно фильмы, имеющие под собой основу из реальной истории, зрители смотрят охотнее, чем любую другую выдумку. Однако в случае с проектом Стива Маккуина публику смутило то, что автор всего как будто паразитирует на острой социальной теме. Проблема расизма в годы выхода фильма все еще присутствовала в американском обществе. И далеко не всякий автор имел талант правильно о ней рассказать.

Пророческая шутка Эллен ДеДженерес

Ведущей торжественной церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году стала Эллен ДиДженерес. За годы работы на телевидении она создала образ острой на язык журналистки с прекрасным чувством юмора. Эти два качества не покидали и на 86-м «Оскаре».

Эллен ДиДженерис пошутила, что у гостей мероприятия просто нет выбора. Им либо понравится фильм «12 лет рабства», либо они все расисты. Как позже решили телезрители шоу, слова блондинки оказались своего рода пророчеством. Или предупреждением.

Вместе с проектом Стива Маккуина в категории «Лучший фильм» была представлена «Гравитация» с Сандрой Буллок. Судя по ажиотажу в социальных сетях, многие зрители прочили победу именно этому проекту. Однако они ошибались.

Голосование без просмотра

После того, как все статуэтки ушли к своим хозяевам, в СМИ появилась шокирующая информация. Los Aneles Times опубликовали материал, где утверждалось, что двое из критиков, проголосовавших за «12 лет рабства» в качестве лучшего фильма, даже смотрели картину. Якобы они не хотели лишни раз себя расстраивать. А свой голос за проект они отдали, понимая, какую значимость тот несет современному обществу.

Признание оставшихся неназванными киноакадемиков в сети восприняли критически. Пользователи сочли это доказательством того, что «12 лет рабства» получил награду, явно того не заслуживая.