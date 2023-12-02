Как фильм «12 лет рабства» стал одним из самых скандальных на «Оскаре»

Премия «Оскар» считается одной из самых престижных наград в кинематографе. Считается, что многие артисты мечтают стать ее лауреатами. Однако в истории золотой статуэтки есть темные страницы. К последним десять лет причисляют картину «12 лет рабства», чья победа по сей день вызывает большие сомнения среди пользователей социальных сетей.

Как фильм «12 лет рабства» стал одним из самых скандальных на «Оскаре»
© Кадр из фильма «12 лет рабства», 2013 год.

О том, почему фильм «12 лет рабства» 2013 года считают недостойным «Оскара», читайте в нашем материале.

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Сюжет фильма

На дворе 1841 год. Рабство в США все еще существует, однако среди темнокожего населения есть и свободные люди. В их числе Соломон Нортап, плотник, скрипач и сын освобожденного раба и цветной женщины. После одной из смен в цирке коллеги Соломона устраивают праздник, чтобы отметить завершение выступлений. Соломон теряет сознание, а просыпается в одном нижнем белье в холодной камере, будучи закованным в кандалы.

Родившийся свободным человеком, Нортап становится таким же рабом, какими были его предки. Герою велят забыть свое настоящее имя и впредь делать только то, что приказывают ему хозяева. К семье он вернется более чем через десять лет.

Фильм основан на реальной истории. В основу картины легли одноименные мемуары жившего в XIX веке Соломона Нортапа.

Расовая проблема

Традиционно фильмы, имеющие под собой основу из реальной истории, зрители смотрят охотнее, чем любую другую выдумку. Однако в случае с проектом Стива Маккуина публику смутило то, что автор всего как будто паразитирует на острой социальной теме. Проблема расизма в годы выхода фильма все еще присутствовала в американском обществе. И далеко не всякий автор имел талант правильно о ней рассказать.

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Пророческая шутка Эллен ДеДженерес

Ведущей торжественной церемонии вручения премии «Оскар» в 2014 году стала Эллен ДиДженерес. За годы работы на телевидении она создала образ острой на язык журналистки с прекрасным чувством юмора. Эти два качества не покидали и на 86-м «Оскаре».

Эллен ДиДженерис пошутила, что у гостей мероприятия просто нет выбора. Им либо понравится фильм «12 лет рабства», либо они все расисты. Как позже решили телезрители шоу, слова блондинки оказались своего рода пророчеством. Или предупреждением.

Вместе с проектом Стива Маккуина в категории «Лучший фильм» была представлена «Гравитация» с Сандрой Буллок. Судя по ажиотажу в социальных сетях, многие зрители прочили победу именно этому проекту. Однако они ошибались.

Голосование без просмотра

После того, как все статуэтки ушли к своим хозяевам, в СМИ появилась шокирующая информация. Los Aneles Times опубликовали материал, где утверждалось, что двое из критиков, проголосовавших за «12 лет рабства» в качестве лучшего фильма, даже смотрели картину. Якобы они не хотели лишни раз себя расстраивать. А свой голос за проект они отдали, понимая, какую значимость тот несет современному обществу.

Признание оставшихся неназванными киноакадемиков в сети восприняли критически. Пользователи сочли это доказательством того, что «12 лет рабства» получил награду, явно того не заслуживая.

Ранее «Рамблер» писал о том, как Роберт Де Ниро устроил скандал на кинопремии.

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