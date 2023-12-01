Появился тизер-трейлер аниме по "Отряду самоубийц"

"В охваченном преступностью городе Готэм Аманда Уоллер, глава ARGUS, собрала для миссии группу отъявленных преступников: Харли Квинн, Дэдшота, Миротворца, Глиноликого и Короля Акул. Этих суперзлодеев отправляют в потусторонний мир, связанный с этим миром через врата. Это мир мечей и магии, где неистовствуют орки, а небом правят драконы — «ИСЕКАЙ»!



Со смертельной взрывчаткой, заложенной в их шеи, им некуда бежать или прятаться, а провал миссии означает билет в один конец в загробную жизнь! Смогут ли Харли Квинн и ее команда покорить это опасное царство ИСЕКАЙ?! Приготовьтесь к захватывающей саге об элитной оперативной группе, известной как «Отряд самоубийц», которая отправляется в потрясающее приключение!".