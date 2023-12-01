Появился тизер-трейлер аниме по "Отряду самоубийц"
Команда Warner Bros. Japan и оригинального аниме по "Отряду самоубийц" представили основной актерский состав и тизер-трейлер картины. Сериал будет называться Suicide Squad ISEKAI, а его созданием занимается студия Wit Studio, которая сделала первые три сезона культовой манги "Атака Титанов".
Warner Bros. так описывает сюжет аниме:
"В охваченном преступностью городе Готэм Аманда Уоллер, глава ARGUS, собрала для миссии группу отъявленных преступников: Харли Квинн, Дэдшота, Миротворца, Глиноликого и Короля Акул. Этих суперзлодеев отправляют в потусторонний мир, связанный с этим миром через врата. Это мир мечей и магии, где неистовствуют орки, а небом правят драконы — «ИСЕКАЙ»!
Со смертельной взрывчаткой, заложенной в их шеи, им некуда бежать или прятаться, а провал миссии означает билет в один конец в загробную жизнь! Смогут ли Харли Квинн и ее команда покорить это опасное царство ИСЕКАЙ?! Приготовьтесь к захватывающей саге об элитной оперативной группе, известной как «Отряд самоубийц», которая отправляется в потрясающее приключение!".
Мировая премьера аниме состоится в 2024 году. Томоясу Хотей исполняет вступительную песню «Another World».
Ранее мы писали о том, какие культовые аниме нужно обязательно посмотреть.