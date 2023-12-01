Стал известен актерский состав сериала «Преступление и наказание»
Стал известен актерский состав сериала «Преступление и наказание». Как сообщает «Кинопоиск», съемки картины режиссера Владимира Мирзоева закончились в ноябре.
Ранее уже стало известно, что Родиона Раскольникова сыграл Иван Янковский, а его друга, Дмитрия Разумихина — Тихон Жизневский. Теперь платформа раскрыла и остальных артистов. Так, Соню Мармеладову сыграла Алена Михайлова, Дуню Раскольникову — Любовь Аксенова, Свидригайлова — Владислав Абашин, а старуху-процентщицу — Ела Санько.
Также в сериале снялись Юрия Снигирь (жена Свидригайлова Марфа Петровна), Виктория Толстоганова (Катерина Ивановна, мачеха Сони) Олег Дуленин (Семен Мармеладов, отец Сони) Юлия Марченко (мать Раскольникова), Мария Смольникова (хозяйка квартиры Раскольникова), Никита Тарасов (ухажер сестры Раскольникова), а также Борис Хвошнянский (Тень).
Всего в «Преступлении и наказании» будет семь серий. Все они выйдут на «Кинопоиске» в 2024 году.
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