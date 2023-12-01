Стал известен актерский состав сериала «Преступление и наказание». Как сообщает «Кинопоиск» , съемки картины режиссера Владимира Мирзоева закончились в ноябре.

Всего в «Преступлении и наказании» будет семь серий. Все они выйдут на «Кинопоиске» в 2024 году.