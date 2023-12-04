В течение десяти лет картины от Marvel собирали хорошую кассу. Проекты киностудии были хитами, а снявшиеся в них артисты получали мировую славу. Однако последнее время экранизации комиксов становятся все хуже.

О том, какие фильмы Marvel зрители приняли прохладнее всего, читайте в нашем материале.

«Капитан Марвел»

Фильм «Капитан Марвел» вышел в 2019 году, имея неприятную предысторию. Из-за нее далеко не все зрители оказались готовы выложить кровные за просмотр киноленты. Все началось с того, что исполнительница главной роли Бри Ларсон, ярая феминистка, позволила себе критические высказывания в адрес всего мужского пола как такового. Ее выпады не прошли мимо ушей поклонников комикса.

Зрителей на сеансах «Капитана Марвел» было меньше, чем ожидали авторы проекта. Народ решил проигнорировать фильм, чья артистка ополчилась против миллиардов людей на планете Земля.

«Тор 2: Царство тьмы»

«Тор 2: Царство тьмы» вышел в 2013 году вслед за первым фильмом о Торе. Если оригинальную картину зрители встретили сдержанно, то ее продолжение провалилось в прокате. Фанаты ругали фильм за излишний пафос и избыток визуальных эффектов. А исполнитель главной роли Крис Хемсворт позже признался, что понимал: они с командой ходят по краю.

Несмотря на провал проекта «Тор 2: Царство тьмы», киностудия решила снять третью часть. Фильм «Тор 3: Рагнарек» стал кассовым хитом, реанимировав историю о скандинавском боге-громовержце. Однако четвертой картине о Торе не удалось повторить успеха предшественницы, став очередным поводом для злых насмешек. Не помогло ей даже возвращение в каст Натали Портман, возлюбленной главного героя.

«Фантастическая четверка»

Вышедшая в 2015 году «Фантастическая четверка» стала перезапуском истории о команде супергероев 2005 и 2007 годов с Крисом Эвансом и Джессикой Альбой в главных ролях. Новая картина рассказывала о молодых персонажах, получающих сверхспособности. Предполагалось, что из-за их юного возраста в кинотеатр придет новая аудитория. Однако продюсеры сильно ошиблись.

«Фантастическая четверка» с Кейт Мара и Майклом Б. Джорданом с треском провалилась в прокате. Зрители жаловались на затянутый сюжет и неуместную мрачность. Кроме того поклонники комиксов возмущались отсутствию химии между актерами, что худшим образом влияло на реалистичность происходящего на экране.

«Вечные»

Кадр из фильма «Вечные», 2021 год.

Проект «Вечные» собрал самых знаменитых голливудских артистов. В их числе оказались Анджелина Джоли, Сельма Хайек и Ричард Мэдден. Однако даже звездный каст не спас проект от сокрушительного провала.

Зрители не поверили истории про сверхлюдей с суперспособностями, посчитав ее стерильной. Обилие визуальных эффектов также не помогло картине заручиться доверием гостей кинотеатра.

«Шанг Чи и легенда десяти колец»

Кадр из фильма «Шанг Чи и легенда десяти колец», 2021 год.

Картина «Шанг Чи и легенда десяти колец» рассказывает о Шоне, сбежавшим из Китая от отца-тирана в США. Парень успел обосноваться в новой стране, ни разу не выдав свои суперспособности. Все изменилось в тот момент, когда на его след выходят слуги родителя.

Картина о Шанг Чи должна была стать мостиком между вселенной Marvel и китайской культурой, как ранее подобное почти удалось «Черной Вдове», чья героиня родилась и долгое время жила в России. Однако «Шанг Чи и легенда десяти колец» не спасли от провала в прокате даже качественно отрисованные китайские драконы. Зритель посчитал проект слишком типичным и мало чем запоминающимся. А исполнитель главной роли в свою очередь расстроил поклонников своим хамством в социальных сетях.

«Морбиус»

Кадр из фильма «Морбиус», 2021 год.

Фильм о вампире-ученом в исполнении Джареда Лето вышел в 2022 году. Изначально у зрителей был высокий кредит доверия к картине с участием известного артиста. Однако их пыл заметно поубавился уже после выхода первого трейлера.

Посмотревшие фильм в кинотеатре зрители жаловались на вялый и предсказуемый сюжет. Кроме того, поклонников комиксов смутили плохо поставленные боевые сцены. История о Морбиусе потерпела сокрушительный провал. Фильм по праву можно считать одной из худших экранизаций комиксов Marvel.