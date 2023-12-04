Опубликован финальный трейлер нового фильма создателя "Мистера Робота"
В сети появился финальный трейлер фильма "Оставь мир позади", режиссером которого является Сэм Эсмейл – создатель психологического триллера "Мистер Робот".
По сюжету кинокартины две совершенно разные семьи пытаются выжить в США в условиях хаоса, в который страна погрузилась вследствие масштабных кибератак. Главные роли в фильме исполнили Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Миха’ла Херролд.
Драма снята по одноименной книге, автором которой является Румаан Алам. Фильм выйдет на "Netflix" 8 декабря.
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