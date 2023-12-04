По сюжету кинокартины две совершенно разные семьи пытаются выжить в США в условиях хаоса, в который страна погрузилась вследствие масштабных кибератак. Главные роли в фильме исполнили Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Миха’ла Херролд.