10 лучших фильмов и сериалов про актеров

Ежегодно в свет выходят десятки фильмов и сериалов про актеров и актрис. Однако лучшими из них становятся лишь единицы. Не всем авторам удается создать убедительную историю, способную впечатлить зрителей.

© Кадр из фильма «Артист», 2011 год.

О лучших байопиках про актеров и актрис читайте в нашем материале.

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«Сансет бульвар», 1950

Этот фильм о двух актерах считается культовым. История рассказывает об актрисе, прославившейся в эпоху немого кино. Однако она никак не может смириться с приходом фильмов со звуком. Она влюбляет в себя актера, известного радикальными для Голливуда того времени взглядами, отдаляя его от реальности. Фильм считается одним из лучших про красивых и артистичных актеров старой поры.

«Костюмер», 1983

Кадр из фильма «Костюмер», 1983 год.

Фильм о британском актере, за годы службы театру исполнившем множество ролей из пьес Шекспира. На его век выпадает Вторая мировая война, но он для участия в ней не годен. Уважаемому артисту остается работать на радость публики, что не приносит ему удовольствия. Найти новую мотивацию актеру помогает костюмер, готовый терпеть выходки капризной звезды.

«Артист», 2011

Кадр из фильма «Артист» , 2011 год.

Оскароносный фильм об актере эпохи немого кино, отказывающемся идти в ногу со временем. Пока его коллеги-актеры снимаются в фильмах со звуком, сам он считает себя артистом немых картин. Переубедить знаменитость всеми силами пытается молодая актриса, подающая надежды на большом экране и, главное, тайно влюбленная в главного героя.

«Зильс-Мария», 2014

Кадр из фильма «Зильс-Мария» , 2014 год.

Фильм о двух красивых актрисах в исполнении Жульет Бинош и Хлои Грейс Морец. Много лет назад первая прославилась благодаря участию в пьесе, которую решаются поставить вновь. Тогда молодая еще актриса, героиня Бинош, сыграла Сигрид, доведшую немолодую Элену до самоубийства. Теперь именитой лицедейке предлагают поменяться местами с молодой и такой же амбициозной, как и ее Сигрид, актрисой.

«Вражда», 2017

Кадр из сериала «Вражда» , 2017 год

Сериал основан на реальной истории вражды двух величайших актрис своего времени в исполнении Сьюзен Сарандон и Джессики Лэнг. О вражде Бетти Дэвис и Джоан Кроуфорд продюсеры слагали легенды. Они воплощали собой образ успешных и очень эксцентричных актрис, горячо обожаемых зрителями. По-прежнему красивые и знаменитые актрисы встречаются на съемках психологического триллера, пытаясь в процессе съемок сжить друг друга со свету.

«Однажды… в Голливуде», 2019

Кадр из фильма «Однажды... в Голливуде», 2019 год.

Фильм Квентина Тарантино об актере золотого века Голливуда и его дублере. Артисты застают переходный период киноиндустрии, к чему они оказываются не готовы. Мир и актерская профессия меняются, оставляя за бортом многих некогда красивых и богатых актеров и актрис. Однако наши герои не намерены просто так сдаваться.

«Я не шучу», 2021

Кадр из сериала «Я не шучу», 2021 год.

Российский сериал об актрисе, которая из-за неимения ролей в кино становиться стенд-ап комиком. В своих выступлениях она, не имея природной красоты, но обладая острым умом, под видом шутки рассказывает всю правду о киноиндустрии. О поведении продюсеров и о том, насколько странно порой актеры ведут себя вне съемочной площадки из-за профессиональной деформации.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022

Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022 год

Фильм о Николасе Кейдже и его жизни в контексте актерской профессии. В этом проекте артист по-особенному раскрывается перед зрителями. Здесь он не только красивый и харизматичный актер, но еще и обычный человек. Он рефлексирует на тему своего прошлого в кино и в личной жизни. А также осознает себя не только как актера, но как отца и мужа.

«Блондинка», 2022

Кадр из фильма «Блондинка», 2022 год.

Очередной фильм о Мэрилин Монро отличается от остальных тем, что рассказывает о ней не как о красивой актрисе или талантливой певице. На этот раз зритель увидит то, с каким трудом артистка пыталась отыскать своего биологического отца. Даже став секс-символом 50-х актриса не оставляла попыток познакомиться с тем, кто подарил ей жизнь, но так ни разу не навестил.

«Актрисы», 2023

Кадр из сериала «Актрисы», 2023 год.

Российский сериал о закулисье отечественного кинематографа. О том, как даже красивой актрисе для успеха мало сняться в хорошем фильме. Оказывается, для того, чтобы достичь профессиональных высот, актрисам приходится играть по правилам, придуманным совсем не ими.