Начались съемки приквела “13 Клиническая”, который носит название “Начало”

Об этом сообщает “Кинопоиск”.

Начались съемки приквела “13 Клиническая”, который носит название “Начало”
© Кадр из сериала "13 Клиническая"

Сюжет рассказывает о событиях 1976 года, за пятьдесят лет до того, когда произошли действия первого сезона. В приквеле “13 Клиническая” расскажут предысторию НИИ, который стал загадочной больницей страны.

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Над сценарием работал Андрей Золотарев, а режиссировать приквел будет Илья Ермолов, который проявил себя в “Разрешите обратиться”. Актерский состав планируется следующим: Ирина Старшенбаум, Сергей Гилев, Павел Прилучный, Виктория Исакова и другие.

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