Мультфильм основан на одноименной книге Уильяма Стейга о сказочном персонаже Шреке, который живет в болоте. Созданием анимационной ленты занялась студия DreamWorks Animation. Разработка мультфильма началась в 1994 году и заняла почти 7 лет.

Режиссерами «Шрека» были назначены Эндрю Адамсон и Виктория Дженсон. Они собрали большую команду художников, сценаристов и аниматоров, чтобы воплотить задумку на экране.

Первым делом для персонажей были разработаны модели и эскизы, которые затем превратились в трехмерные фигуры в компьютере. Так как было решено делать Шрека полностью в технологии компьютерной анимации, это заняло много времени, так как таких проектов тогда было совсем мало.

Тщательно продумывался сюжет и диалоги героев – сценарий переписывали несколько раз. Для озвучивания были приглашены известные актеры, такие как Майк Майерс, Эдди Мерфи и Камерон Диас.