5 проектов по Гарри Поттеру, которые могут выйти в будущем

Последний фильм по книгам о Гарри Поттере вышел в 2011 году. Затем свет увидели «Фантастические твари», но, по слухам, на них фильмы по мирам Джоан Роулинг могут не закончиться.

О том, какие фильмы и сериалы могут выйти по вселенной по Гарри Поттера в будущем, читайте в нашем материале.

Сериал о мракоборцах

В интернете предполагают, что HBO Max могут заняться разработкой сериала о мракоборцах — элитном подразделении полицейских мира магии и волшебства. В романах Джоан Роулинг они расследовали наиболее опасные дела. К ним относились и преступления Волан-Де-Морта. Примечательно то, что этот проект можно было бы с легкостью связать с «Проклятым дитя», где Гарри Поттер стал главой мракоборцев, то есть возглавил Аврорат. Поклонники считают, что из этого получилась бы хорошая криминальная драма.

Фильм или сериал о мародерах

В наше время статус культовых картин получают не только фильмы, но и сериалы. По этой причине, по слухам, мародерам из истории по Гарри Поттера могут отвести отдельный проект. Однако его формат все еще неизвестен. Но очевидно, что в сюжете могут появиться молодые Джеймс Поттер и Сириус Блэк. Пользователи сети относят предполагаемый проект к наиболее ожидаемым.

Спин-офф о Гермионе Грейнджер

Гермиона Грейнджер является одной из главных женских персонажей поттерианы. Именно она стала той, с кем ассоциировали себя первые читательницы романа о юном волшебнике. В СМИ предполагают, что Warner Bros. еще вернется к любимой миллионами героине, подарив миру спин-офф о ней. В сети пишут, якобы студия вела переговоры c Эммой Уотсон о ее участии проекте. Однако снимать картину начнут даже в случае отказа артистки, взяв на роль Гермионы другую актрису. Будет ли это сериал или полнометражным фильм, остается загадкой.

Экранизация «Проклятого дитя»

В 2022 году Крис Коламбус, снявший первые три фильма по книгам Джоан Роулинг признался, что готов поставить «Проклятое дитя». Он напомнил, что исполнители главных ролей как раз находятся в подходящем по сюжету возрасте. В СМИ промелькнула информация, якобы Warner Bros. ведет переговоры со звездной тройкой. Однако сама студия позже выступила с заявлением, что не работает над созданием фильма по мотивам пьесы.

Перезапуск фильмов о Гарри Поттере

Далеко не всем кажется разумным создавать новые истории о Гарри Поттере, нагромождая канон чужеродными элементами. Ходят слухи, что киностудия работает над перезапуском экранной вселенной. Пользователи сети шутят, что в новой версии наверняка найдется место для трендовых на Западе сегодня тем. Например, Гарри Поттера сделают представителем нацменьшинств. Однако все это только домыслы.