5 российских блокбастеров, которые не стыдно посоветовать друзьям

Российский кинематограф сегодня может конкурировать с западными картинами. Среди самых успешных отечественных проектов есть такие, которые не стыдно посоветовать к просмотру друзьям и коллегам.

© Кадр из фильма «Мира», 2022 год.

О том, какие отечественные фильмы вас точно не оставят равнодушным, читайте в нашем материале.

Видео дня

«Метро», 2012

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Кадр из фильма «Метро» , 2012 год.

Действие картины разворачивается в Москве, где из года в год возводят новые здания. Однако на этот раз строительство приводит к тому, что в метро появляется трещина, которая разрушает столичную подземку. Глубоко под землей оказываются замурованы женщины и дети.

«Время первых», 2017

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

На дворе 60-е годы, самый разгар холодной войны. СССР и США конкурируют за первенство в космосе. За считанные дни до старта взрывается тестовый советский корабль. У команды нет времени на выявление причин катастрофы. Все, что она может дать стране на этот момент, это пара космонавтов. А именно: опытного военного летчика Павла Беляева и его совсем «зеленого» напарника Алексея Леонова.

«Салют-7», 2017

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Кадр из фильма «Салют-7» , 2017 год.

Космическая станция «Салют-7» внезапно перестает отвечать на сообщения. В штабе принимают решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Группа профессионалов должна состыковать неживую станцию с 20-тонной неуправляемой машиной, зависшей в безмолвной тьме космоса. Шансов вернуться на Землю у космонавтов стремятся к нулю.

«Спутник», 2020

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

Кадр из фильма «Спутник», 2020 год.

СССР, 80-е. На Землю возвращается советский космический корабль. Один из космонавтов мертв. Другой болен и странно себя ведет. Медики прячут его подальше от людских глаз. За его самочувствием теперь следит нейрофизиолог Татьяна Климова, которой предстоит первой в мире столкнуться с инопланетным паразитом.

«Огонь», 2021

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Кадр из фильма «Огонь», 2021 год.

Действие картины разворачивается жарким русским летом в провинции. Огонь в два счета обхватывает леса и подбирается к поселку. Группе спасателей предстоит вывести жителей деревни в безопасное место и самим не погибнуть в пламени, пожирающем высокие деревья и большие дома.

«Мира», 2022

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Кадр из фильма «Мира», 2022 год.

Недалекое будущее. На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, который разрушает практически всю инфраструктуру города, где живет дочь космонавта Арабова. Ему предстоит подключить систему МИРА, чтобы вывести девушку из лежащего в руинах Владивостока к людям.

В проекте Дмитрия Киселева сыграли Дарья Мороз, Евгений Егоров, Вероника Устимова и другие актеры.