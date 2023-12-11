5 российских блокбастеров, которые не стыдно посоветовать друзьям
Российский кинематограф сегодня может конкурировать с западными картинами. Среди самых успешных отечественных проектов есть такие, которые не стыдно посоветовать к просмотру друзьям и коллегам.
О том, какие отечественные фильмы вас точно не оставят равнодушным, читайте в нашем материале.
«Метро», 2012
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2
Действие картины разворачивается в Москве, где из года в год возводят новые здания. Однако на этот раз строительство приводит к тому, что в метро появляется трещина, которая разрушает столичную подземку. Глубоко под землей оказываются замурованы женщины и дети.
В фильме Антона Мегердичева снялись Светлана Ходченкова, Екатерина Шпица, Станислав Дужников и другие артисты.
«Время первых», 2017
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5
На дворе 60-е годы, самый разгар холодной войны. СССР и США конкурируют за первенство в космосе. За считанные дни до старта взрывается тестовый советский корабль. У команды нет времени на выявление причин катастрофы. Все, что она может дать стране на этот момент, это пара космонавтов. А именно: опытного военного летчика Павла Беляева и его совсем «зеленого» напарника Алексея Леонова.
В фильме Дмитрия Киселева снялись Евгений Миронов, Константин Хабенский, Елена Панова, Владимир Ильин и другие актеры.
«Салют-7», 2017
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5
Космическая станция «Салют-7» внезапно перестает отвечать на сообщения. В штабе принимают решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Группа профессионалов должна состыковать неживую станцию с 20-тонной неуправляемой машиной, зависшей в безмолвной тьме космоса. Шансов вернуться на Землю у космонавтов стремятся к нулю.
В проекте Клима Шипенко сыграли Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Оксана Фандера, Любовь Аксенова и другие актеры.
«Спутник», 2020
Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3
СССР, 80-е. На Землю возвращается советский космический корабль. Один из космонавтов мертв. Другой болен и странно себя ведет. Медики прячут его подальше от людских глаз. За его самочувствием теперь следит нейрофизиолог Татьяна Климова, которой предстоит первой в мире столкнуться с инопланетным паразитом.
В фильме Егора Абраменко роли исполнили Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук, Петр Федоров и другие актеры.
«Огонь», 2021
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8
Действие картины разворачивается жарким русским летом в провинции. Огонь в два счета обхватывает леса и подбирается к поселку. Группе спасателей предстоит вывести жителей деревни в безопасное место и самим не погибнуть в пламени, пожирающем высокие деревья и большие дома.
В фильме Алексея Нужного сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Ирина Горбачева и другие актеры.
«Мира», 2022
Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4
Недалекое будущее. На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, который разрушает практически всю инфраструктуру города, где живет дочь космонавта Арабова. Ему предстоит подключить систему МИРА, чтобы вывести девушку из лежащего в руинах Владивостока к людям.
В проекте Дмитрия Киселева сыграли Дарья Мороз, Евгений Егоров, Вероника Устимова и другие актеры.
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