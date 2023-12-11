5 российских блокбастеров, которые не стыдно посоветовать друзьям

Российский кинематограф сегодня может конкурировать с западными картинами. Среди самых успешных отечественных проектов есть такие, которые не стыдно посоветовать к просмотру друзьям и коллегам.

5 российских блокбастеров, которые не стыдно посоветовать друзьям
© Кадр из фильма «Мира», 2022 год.

О том, какие отечественные фильмы вас точно не оставят равнодушным, читайте в нашем материале.

Видео дня

«Метро», 2012

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.2

Кадр из фильма «Метро», 2012 год.

Действие картины разворачивается в Москве, где из года в год возводят новые здания. Однако на этот раз строительство приводит к тому, что в метро появляется трещина, которая разрушает столичную подземку. Глубоко под землей оказываются замурованы женщины и дети.

В фильме Антона Мегердичева снялись Светлана Ходченкова, Екатерина Шпица, Станислав Дужников и другие артисты.

«Время первых», 2017

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Кадр из фильма «Время первых», 2017 год.

На дворе 60-е годы, самый разгар холодной войны. СССР и США конкурируют за первенство в космосе. За считанные дни до старта взрывается тестовый советский корабль. У команды нет времени на выявление причин катастрофы. Все, что она может дать стране на этот момент, это пара космонавтов. А именно: опытного военного летчика Павла Беляева и его совсем «зеленого» напарника Алексея Леонова.

В фильме Дмитрия Киселева снялись Евгений Миронов, Константин Хабенский, Елена Панова, Владимир Ильин и другие актеры.

«Салют-7», 2017

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Кадр из фильма «Салют-7», 2017 год.

Космическая станция «Салют-7» внезапно перестает отвечать на сообщения. В штабе принимают решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Группа профессионалов должна состыковать неживую станцию с 20-тонной неуправляемой машиной, зависшей в безмолвной тьме космоса. Шансов вернуться на Землю у космонавтов стремятся к нулю.

5 самых ожидаемых российских фильмов 2024 года

В проекте Клима Шипенко сыграли Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Оксана Фандера, Любовь Аксенова и другие актеры.

«Спутник», 2020

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

Кадр из фильма «Спутник», 2020 год.

СССР, 80-е. На Землю возвращается советский космический корабль. Один из космонавтов мертв. Другой болен и странно себя ведет. Медики прячут его подальше от людских глаз. За его самочувствием теперь следит нейрофизиолог Татьяна Климова, которой предстоит первой в мире столкнуться с инопланетным паразитом.

В фильме Егора Абраменко роли исполнили Оксана Акиньшина, Федор Бондарчук, Петр Федоров и другие актеры.

«Огонь», 2021

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Кадр из фильма «Огонь», 2021 год.

Действие картины разворачивается жарким русским летом в провинции. Огонь в два счета обхватывает леса и подбирается к поселку. Группе спасателей предстоит вывести жителей деревни в безопасное место и самим не погибнуть в пламени, пожирающем высокие деревья и большие дома.

В фильме Алексея Нужного сыграли Константин Хабенский, Иван Янковский, Виктор Добронравов, Роман Курцын, Ирина Горбачева и другие актеры.

«Мира», 2022

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.4

Кадр из фильма «Мира», 2022 год.

Недалекое будущее. На Владивосток обрушивается метеоритный дождь, который разрушает практически всю инфраструктуру города, где живет дочь космонавта Арабова. Ему предстоит подключить систему МИРА, чтобы вывести девушку из лежащего в руинах Владивостока к людям.

В проекте Дмитрия Киселева сыграли Дарья Мороз, Евгений Егоров, Вероника Устимова и другие актеры.

Ранее «Рамблер» писал о худших фильмах по комиксам Marvel.

Фильмы и сериалы, Метро, Салют-7, Время первых, Вероника Устимова, Егор Абраменко, Татьяна Климова, Екатерина Шпица, Клим Шипенко, Роман Курцын, Антон Мегердичев, Елена Панова, Евгений Егоров, Павел Беляев, Оксана Фандера, Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Павел Деревянко, Ирина Горбачева, Владимир Вдовиченков, Дарья Мороз, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Евгений Миронов, Оксана Акиньшина, Станислав Дужников, Петр Федоров, Федор Бондарчук, Алексей Леонов, Дмитрий Киселев, Любовь Аксенова, Константин Хабенский
Главное из мира кино
Больше новостей
Рамблер: главные новости