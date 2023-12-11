Сиквел "Чебурашки" официально выйдет в прокат в декабре 2025 года. Об этом стало известно на сегодняшней презентации компании "Централ Партнершип", сообщает "Кинопоиск".

Семейная комедия вышла в прокат 1 января 2023 года и почти сразу же побила кассовые сборы, в результате заработав более 91 млн долларов. А в начале месяца "Чебурашка" оказался в числе лауреатов III Российской национальной премии Russian Creative Awards.