Объявлены номинанты на премию «Золотой Глобус»
Номинанты на 81-ю ежегодную премию «Золотой глобус» были объявлены 11 декабря в понедельник.
Церемония вручения премии «Золотой глобус 2024» состоится 7 января 2024 года в отеле «Беверли Хилтон» и будет транслироваться в прямом эфире на CBS и Paramount+.
Среди изменений, помимо роста и диверсификации своей избирательной базы, в этом году Globes добавила новые категории: «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучший стендап-комик на телевидении».
Лучшая актриса в фильме (драма)
— Аннет Бенинг («Дайана Найэд)
— Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)
— Сандра Хюллер («Анатомия падения)
— Грета Ли («Прошлые жизни»)
— Кэри Маллиган («Маэстро»)
— Кейли Спейни («Присцилла»)
Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)
— Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)
— Дженнифер Лоуренс («Без обид»)
— Натали Портман («Май декабрь»)
— Альма Пёвсти («Опавшие листья»)
— Марго Робби («Барби»)
— Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
Лучший актер (драма)
— Брэдли Купер («Маэстро»)
— Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)
— Колман Доминго («Растин»)
— Барри Кеоган («Солтбёрн» 18+)
— Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)
— Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)
Лучший актер (мюзикл или комедия)
— Николас Кейдж («Герой наших снов»)
— Тимоти Шаламе («Вонка»)
— Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)
— Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)
— Джеффри Райт («Американское чтиво)
Лучшая актриса второго плана
— Эмили Блант («Оппенгеймер»)
— Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)
— Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
— Джулианна Мур («Май декабрь»)
— Розамунд Пайк («Солтбёрн» 18+)
— Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)
Лучший актер второго плана в фильме
— Райан Гослинг («Барби»)
— Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)
— Чарльз Мелтон («Май декабрь»)
— Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
— Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)
— Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
Лучший актер в драматическом сериале
— Киран Калкин («Наследники»
— Гэри Олдман («Медленные лошади»)
— Педро Паскаль («Одни из нас» 18+)
— Джереми Стронг («Наследники»)
— Доминик Уэст («Корона»)
Лучший фильм (драма)
— «Оппенгеймер»
— «Убийцы цветочной луны»
— «Прошлые жизни»
— «Маэстро»
— «Анатомия падения»
— «Зона интересов»
Лучший фильм (мюзикл/комедия)
— «Air: Большой прыжок»
— «Барби»
— «Американское чтиво»
— «Оставленные»
— «Май декабрь»
— «Бедные-несчастные»
Лучший сериал (драма)
— «1923»
— «Корона»
— «Одни из нас»
— «Дипломатка»
— «Утреннее шоу»
— «Наследники»
Лучший сериал (мюзикл/комедия)
— «Начальная школа "Эбботт"»
— «Барри»
— «Быть присяжным»
— «Убийства в одном здании»
— «Тед Лассо»
Лучший режиссер
— Брэдли Купер («Маэстро»)
— Грета Гервиг («Барби»)
— Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)
— Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
— Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)
— Селин Сон («Прошлые жизни»)
Лучший сценарий
— «Барби»
— «Бедные-несчастные»
— «Оппенгеймер»
— «Убийцы цветочной луны»
— «Прошлые жизни»
— «Анатомия падения»
Лучший мультфильм
— «Мальчик и птица»
— «Элементарно»
— «Человек-паук: Паутина вселенных»
— «Братья Супер Марио в кино»
— «Судзумэ, закрывающая двери»
— «Заветное желание»
Ранее мы писали о лауреатах премии ТЭФИ.