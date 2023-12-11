Объявлены номинанты на премию «Золотой Глобус»

Номинанты на 81-ю ежегодную премию «Золотой глобус» были объявлены 11 декабря в понедельник.

Объявлены номинанты на премию «Золотой Глобус»
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Церемония вручения премии «Золотой глобус 2024» состоится 7 января 2024 года в отеле «Беверли Хилтон» и будет транслироваться в прямом эфире на CBS и Paramount+.

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Среди изменений, помимо роста и диверсификации своей избирательной базы, в этом году Globes добавила новые категории: «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучший стендап-комик на телевидении».

Лучшая актриса в фильме (драма)

Аннет Бенинг («Дайана Найэд)

— Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

Сандра Хюллер («Анатомия падения)

Грета Ли («Прошлые жизни»)

— Кэри Маллиган («Маэстро»)

— Кейли Спейни («Присцилла»)

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

— Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)

Дженнифер Лоуренс («Без обид»)

Натали Портман («Май декабрь»)

— Альма Пёвсти («Опавшие листья»)

Марго Робби («Барби»)

Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)

Лучший актер (драма)

Брэдли Купер («Маэстро»)

Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)

Колман Доминго («Растин»)

Барри Кеоган («Солтбёрн» 18+)

Киллиан Мёрфи («Оппенгеймер»)

Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

Николас Кейдж («Герой наших снов»)

— Тимоти Шаламе («Вонка»)

Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)

Пол Джаматти («Оставленные»

Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)

Джеффри Райт («Американское чтиво)

Лучшая актриса второго плана

Эмили Блант («Оппенгеймер»)

Даниэль Брукс («Цвет пурпурный»)

Джоди Фостер («Дайана Найэд»)

— Джулианна Мур («Май декабрь»)

— Розамунд Пайк («Солтбёрн» 18+)

— Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший актер второго плана в фильме

Райан Гослинг («Барби»)

— Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)

— Чарльз Мелтон («Май декабрь»)

Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Уиллем Дефо («Бедные-несчастные»)

Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Лучший актер в драматическом сериале

Брайан Кокс («Наследники»)

Киран Калкин («Наследники»

Гэри Олдман («Медленные лошади»)

Педро Паскаль («Одни из нас» 18+)

Джереми Стронг («Наследники»)

— Доминик Уэст («Корона»)

Лучший фильм (драма)

— «Оппенгеймер»

— «Убийцы цветочной луны»

— «Прошлые жизни»

— «Маэстро»

— «Анатомия падения»

— «Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

— «Air: Большой прыжок»

— «Барби»

— «Американское чтиво»

— «Оставленные»

— «Май декабрь»

— «Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма)

— «1923»

— «Корона»

— «Одни из нас»

— «Дипломатка»

— «Утреннее шоу»

— «Наследники»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

— «Начальная школа "Эбботт"»

«Барри»

«Медведь»

— «Быть присяжным»

— «Убийства в одном здании»

— «Тед Лассо»

Лучший режиссер

— Брэдли Купер («Маэстро»)

Грета Гервиг («Барби»)

— Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

— Селин Сон («Прошлые жизни»)

Лучший сценарий

— «Барби»

— «Бедные-несчастные»

— «Оппенгеймер»

— «Убийцы цветочной луны»

— «Прошлые жизни»

— «Анатомия падения»

Лучший мультфильм

— «Мальчик и птица»

— «Элементарно»

— «Человек-паук: Паутина вселенных»

— «Братья Супер Марио в кино»

— «Судзумэ, закрывающая двери»

— «Заветное желание»

На «Золотом глобусе» появилась новая номинация за достижения и кассовые сборы

Ранее мы писали о лауреатах премии ТЭФИ.

Фильмы и сериалы, Медведь, Наследники, Барри, Оставленные, Грета Ли, Барри Кеоган, Аннет Бенинг, Даниэль Брукс, Сандра Хюллер, Колман Доминго, Хоакин Феникс, Джереми Стронг, Джеффри Райт, Киран Калкин, Грета Гервиг, Эмили Блант, ДЖОДИ ФОСТЕР, Пол Джаматти, Брайан Кокс, Уиллем Дефо, Гэри Олдман, Педро Паскаль, Брэдли Купер, Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Марк Руффало, Марго Робби, Эндрю Скотт, Киллиан Мерфи, Кристофер Нолан, Мэтт Дэймон, Роберт де Ниро, Мартин Скорсезе, Натали Портман, Эмма Стоун, Райан Гослинг, Леонардо ДиКаприо
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