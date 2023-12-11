Объявлены номинанты на премию «Золотой Глобус»

Номинанты на 81-ю ежегодную премию «Золотой глобус» были объявлены 11 декабря в понедельник.

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Церемония вручения премии «Золотой глобус 2024» состоится 7 января 2024 года в отеле «Беверли Хилтон» и будет транслироваться в прямом эфире на CBS и Paramount+.

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Среди изменений, помимо роста и диверсификации своей избирательной базы, в этом году Globes добавила новые категории: «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучший стендап-комик на телевидении».

Лучшая актриса в фильме (драма)

— Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»)

— Кэри Маллиган («Маэстро»)

— Кейли Спейни («Присцилла»)

Лучшая актриса в фильме (мюзикл/комедия)

— Фэнтейжа Баррино («Цвет пурпурный»)

— Альма Пёвсти («Опавшие листья»)

Лучший актер (драма)

— Леонардо ДиКаприо («Убийцы цветочной луны»)

— Эндрю Скотт («Мы всем чужие» 18+)

Лучший актер (мюзикл или комедия)

— Николас Кейдж («Герой наших снов»)

— Тимоти Шаламе («Вонка»)

— Мэтт Дэймон («Air: Большой прыжок»)

— Хоакин Феникс («Все страхи Бо»)

Лучшая актриса второго плана

— Джулианна Мур («Май декабрь»)

— Розамунд Пайк («Солтбёрн» 18+)

— Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

Лучший актер второго плана в фильме

— Роберт-Дауни мл. («Оппенгеймер»)

— Чарльз Мелтон («Май декабрь»)

— Роберт де Ниро («Убийцы цветочной луны»)

Лучший актер в драматическом сериале

— Педро Паскаль («Одни из нас» 18+)

— Доминик Уэст («Корона»)

Лучший фильм (драма)

— «Оппенгеймер»

— «Убийцы цветочной луны»

— «Прошлые жизни»

— «Маэстро»

— «Анатомия падения»

— «Зона интересов»

Лучший фильм (мюзикл/комедия)

— «Air: Большой прыжок»

— «Барби»

— «Американское чтиво»

— «Оставленные»

— «Май декабрь»

— «Бедные-несчастные»

Лучший сериал (драма)

— «1923»

— «Корона»

— «Одни из нас»

— «Дипломатка»

— «Утреннее шоу»

— «Наследники»

Лучший сериал (мюзикл/комедия)

— «Начальная школа "Эбботт"»

— «Быть присяжным»

— «Убийства в одном здании»

— «Тед Лассо»

Лучший режиссер

— Брэдли Купер («Маэстро»)

— Йоргос Лантимос («Бедные-несчастные»)

— Мартин Скорсезе («Убийцы цветочной луны»)

— Селин Сон («Прошлые жизни»)

Лучший сценарий

— «Барби»

— «Бедные-несчастные»

— «Оппенгеймер»

— «Убийцы цветочной луны»

— «Прошлые жизни»

— «Анатомия падения»

Лучший мультфильм

— «Мальчик и птица»

— «Элементарно»

— «Человек-паук: Паутина вселенных»

— «Братья Супер Марио в кино»

— «Судзумэ, закрывающая двери»

— «Заветное желание»