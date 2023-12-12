Анимационный мультсериал "Голубоглазый самурай", который известный геймдизайнер Хидэо Кодзима назвал "лучшим аниме 2023 года", продлен на второй сезон. Об этом сообщается на официальном сайте стримингового сервиса Netflix.

Детали сюжета продолжения и точная дата его выхода будут объявлены позднее.

Не так давно "Голубоглазый самурай" был признан Vanity Fair одним из лучших сериалов этого года. Кинокритики и зрители хвалят проект за качественный визуальный стиль и захватывающие боевые сцены.