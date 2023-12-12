Анимационный сериал "Голубоглазый самурай" продлен на второй сезон
Анимационный мультсериал "Голубоглазый самурай", который известный геймдизайнер Хидэо Кодзима назвал "лучшим аниме 2023 года", продлен на второй сезон. Об этом сообщается на официальном сайте стримингового сервиса Netflix.
Детали сюжета продолжения и точная дата его выхода будут объявлены позднее.
Не так давно "Голубоглазый самурай" был признан Vanity Fair одним из лучших сериалов этого года. Кинокритики и зрители хвалят проект за качественный визуальный стиль и захватывающие боевые сцены.
Сюжет мультсериала разворачивается в средние века в Японии, в период Эдо. Метис Мизу переживает не самые счастливые и беззаботные времена. В какой-то момент он становится учеником мастера по изготовлению мечей и решает отомстить тем, кто омрачал его жизнь издевками.
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