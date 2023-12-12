«Оставь мир позади»: режиссер Сэм Эсмейл рассказал о «тошнотворной» сцене с Джулией Робертс

На Netflix вышла вторая полнометражная картина американского продюсера и режиссера Сэма Эсмейла («Мистер Робот») — апокалиптический триллер «Оставь мир позади». Эсмейл рассказал The Hollywood Reporter о своем новом фильме и о сцене, от которой тошнило Джулию Робертс.

Робертс исполнила в «Оставь мир позади» одну из главных ролей — матери семейства Аманды. Аманда и ее муж Клэй (Итан Хоук) снимают роскошный дом неподалеку от Нью-Йорка, чтобы провести там выходные со своими детьми Арчи и Роуз. Ночью к ним внезапно приходят человек по имени Г. Х. (Махершала Али) и его дочь Рут. Они рассказывают о таинственном массовом отключении электричества, и никто не понимает, что именно случилось.

Писатель Брайан Дэвидс взял у Эсмейла интервью для The Hollywood Reporter. Дэвидс отметил, что в «Оставь мир позади», как и в других работах с участием Эсмейла, камера «сама по себе является персонажем». В качестве примера Дэвидс привел движение камеры «штопором» в одной из сцен с Джулией Робертс.

Эсмейл рассказал, что команда фильма решила задействовать «немотивированные» движения камеры, которые так хорошо удавались Альфреду Хичкоку.

«Они добавили ощущения страха и дурных предчувствий», — подчеркнул режиссер.

Он отметил, что, когда героиня Робертс, Аманда, шла по дому в упомянутой сцене, камеру начали переворачивать.

Кадр из фильма «Оставь мир позади»

«Это отражает головокружительную высоту, на которой она себя ощущала, потому что на этих выходных ей наконец-то удалось отправиться в столь желанный отпуск. Но это настолько интенсивное ощущение, что оно в итоге буквально начинает вызывать у нее тошноту. Даже саму Джулию начало тошнить от просмотра этой сцены», — рассказал Эсмейл.

Он добавил, что идея игры с камерой создает уникальную визуальную эстетику.

«Даже в этот безобидный момент, когда она счастлива, на заднем плане маячит нечто дезориентирующее, и мы делаем это на протяжении всего фильма», — заключил режиссер.