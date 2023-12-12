Marvel выпустит новый мультсериал про "Черную пантеру"

Marvel Studios официально анонсировала "Глаза Ваканды", новый мультсериал о Черной Пантере, премьера которого состоится на Disney+ в следующем году. Об этом пишет IGN.

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Marvel провела пресс-показ первых двух эпизодов второго сезона "Что, если?...". Присутствующие получили возможность взглянуть на анимационную линейку студии Disney+ на 2024 год. По словам Мэтта Рамоса и POC Culture, Marvel показала тизеры "Людей Икс '97", "Человека-паука" и недавно представленные "Глаза Ваканды". Студия также подтвердила планы на третий сезон "Что, если...?".

О "Глазах Ваканды" известно не так много, и тот факт, что действие "Человека-паука" происходит на альтернативной Земле, означает, что это может коснуться и этого сериала.

Название, намекает на то, что сериал будет больше сосредоточен на истории о Воинственных собаках, шпионах под прикрытием Ваканды.