Вышел новый трейлер второй части "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендеей

Продолжение фильма расскажет о мифическом путешествии Пола Атрейдеса (Шаламе), который объединяется с Чани (Зендея) и фрименами и встает на тропу мести заговорщикам, уничтожившим его семью. Оказавшись перед выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.