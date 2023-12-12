Вышел новый трейлер второй части "Дюны" с Тимоти Шаламе и Зендеей
Warner Bros. представила новый трейлер фильма "Дюна: Часть вторая". Фильм выйдет на экраны в США 1 марта 2024 года.
Продолжение фильма расскажет о мифическом путешествии Пола Атрейдеса (Шаламе), который объединяется с Чани (Зендея) и фрименами и встает на тропу мести заговорщикам, уничтожившим его семью. Оказавшись перед выбором между любовью всей своей жизни и судьбой вселенной, он пытается предотвратить ужасное будущее, которое может предвидеть только он.
"Дюна: Часть вторая" станет самым длинным фильмом Вильнева на сегодняшний день. Ее хронометраж составит 166 минут.
Ранее "Рамблер" рассказывал, когда стартуют съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе.
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