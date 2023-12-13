Netflix назвал самый просматриваемый на платформе сериал

Netflix впервые поделился статистикой просмотров фильмов и сериалов, которые доступны в онлайн-кинотеатре, сообщает CNBC.

Согласно опубликованному отчету, самым просматриваемым шоу сервиса за последние шесть месяцев стал первый сезон конспирологического триллера под названием "Ночной агент", который "заработал" 812 миллионов часов просмотра. В топ-3 также вошли "Джинни и Джорджия" и "Триумф".

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А самым популярным фильмом онлайн-кинотеатра стал драматичный триллер "Мать" с Дженнифер Лопес в главной роли.

Netflix будет публиковать аналогичные обновленные отчеты каждые шесть месяцев.

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