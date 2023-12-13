Netflix назвал самый просматриваемый на платформе сериал

Согласно опубликованному отчету, самым просматриваемым шоу сервиса за последние шесть месяцев стал первый сезон конспирологического триллера под названием "Ночной агент", который "заработал" 812 миллионов часов просмотра. В топ-3 также вошли "Джинни и Джорджия" и "Триумф".