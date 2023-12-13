Кинокритики высоко оценили фильм "Стальная хватка" с Заком Эфроном в главной роли
Появились первые рецензии на фильм режиссера Шона Дуркина "Стальная хватка", основанный на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи, сообщает издание Digital Spy.
На данный момент кинолента получила преимущественно положительные отзывы, заработав на сайте Rotten Tomatoes впечатляющий рейтинг в 90%. Высоко оценили в том числе игру Эфрона – исполнителя главной роли.
В фильме также снялись Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс и другие актеры.
В российский прокат кинокартина выйдет совсем скоро – 11 января 2024 года.
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