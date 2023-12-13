Появились первые рецензии на фильм режиссера Шона Дуркина "Стальная хватка", основанный на биографии профессионального рестлера Кевина фон Эриха и его семьи, сообщает издание Digital Spy.

На данный момент кинолента получила преимущественно положительные отзывы, заработав на сайте Rotten Tomatoes впечатляющий рейтинг в 90%. Высоко оценили в том числе игру Эфрона – исполнителя главной роли.

В фильме также снялись Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Стэнли Саймонс, Лили Джеймс и другие актеры.

В российский прокат кинокартина выйдет совсем скоро – 11 января 2024 года.